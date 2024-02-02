Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Защитник «Авангарда» Сергей Бойков рассказал о настрое перед игрой с «Металлургом». Матч пройдет сегодня, 2 февраля, в Магнитогорске. Видекомментарий хоккеиста опубликовали в телеграм-канале клуба.
«Все матчи особенные, но в преддверии плей-офф мы стараемся подготовится к вышестоящим целям. Сегодня будет хорошая проверка. Может, мы (с „Металлургом“ — прим. ред.) встретимся в финале, никто не знает. Выйдем и будем делать свою работу, но индивидуальный скилл должен присутствовать», — рассказал хоккеист.
Команды сегодня поборются за первое место в Восточной конференции и Лиге. Сейчас верхнюю строчку занимает «Металлург», на счету команды 82 очка. «Ястребы» на второй позиции — 81 очко.