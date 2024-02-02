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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Сергей Бойков

Может, встретимся в финале: защитник «Авангарда» — о предстоящей игре с «Металлургом»

2 февраля 2024, 09:14
Фото: Телеграм-канал ХК Аванград
Сергей Бойков

Защитник «Авангарда» Бойков рассказал о настрое перед игрой с «Металлургом»

Команды сегодня поборются за первое место в Конференции.

Защитник «Авангарда» Сергей Бойков рассказал о настрое перед игрой с «Металлургом». Матч пройдет сегодня, 2 февраля, в Магнитогорске. Видекомментарий хоккеиста опубликовали в телеграм-канале клуба.

«Все матчи особенные, но в преддверии плей-офф мы стараемся подготовится к вышестоящим целям. Сегодня будет хорошая проверка. Может, мы (с „Металлургом“ — прим. ред.) встретимся в финале, никто не знает. Выйдем и будем делать свою работу, но индивидуальный скилл должен присутствовать», — рассказал хоккеист.

Команды сегодня поборются за первое место в Восточной конференции и Лиге. Сейчас верхнюю строчку занимает «Металлург», на счету команды 82 очка. «Ястребы» на второй позиции — 81 очко.

Битва за первое место в Конференции и Лиге. «Авангард» встретится с «Металлургом»
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Магнитогорск#Евгений Игишев#Плей-офф#Ястребы
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