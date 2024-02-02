Молодая финалистка поделилась впечатлениями от проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Омичка является одним из самых молодых финалистов кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение». Екатерина Калашникова работает руководителем отдела маркетинга и продаж в музее им. М. А. Врубеля, ее команда занимается продвижением музея в соцсетях и делает его посещение более интересным и комфортным для омичей и гостей города. Екатерина признается, что очень любит музей.
«Здесь сочетается возможность экспериментировать над форматами и вдумчивая работа с наследием. Все члены команды музея по-ностоящему увлечены своим делом. Кстати, музейная среда очень открытая и дружелюбная, коллеги из других регионов всегда готовы поделиться опытом, познакомить с музеями, где работают», — рассказала финалистка.
Екатерина отметила, что недавно музей стал площадкой для проведения форума музейного волонтерства «Культурный вектор». В мероприятии приняли участие более 200 представителей музеев, общественных организаций нашего региона, Казани, Краснодара, Уфы, Томска и других городов. Такие форумы, по мнению девушки, помогают развивать культурное добровольчество и усиливать действующие проекты, которые представляют участники.
Кроме того, Екатерина Калашникова не только работает в музее, но и возглавляет омское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры», помогая сохранять культурное наследие, а также реализовывать социально-культурные инициативы.
«Я помогаю сотрудникам учреждений культуры запускать работу с волонтерами, организую образовательные программы для добровольцев. А с февраля начинает работу новая программа подготовки волонтеров, участники школы волонтеров культуры посетят занятия по культурной журналистике, вместе с экспертами разработают социально-культурные проекты», — добавила Екатерина.
Поучаствовать в проекте «Омская область: ПРОдвижение» Екатерина Калашникова решила, чтобы познакомиться с другими финалистами и оценить свои силы в конкурентной борьбе.
«Очень интересно вживую пообщаться с другими участниками финала и экспертами проекта. Уверена, будут интересные задачи, позволяющие максимально применить свои навыки», — поделилась финалистка.
Отметим, что кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение» имеет модель, похожую на ту, по которой проводится федеральный конкурс «Лидеры России», в котором также принимают участие управленцы. Он начал свою работу в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Омский же проект был запущен в сентябре 2023 года по поручению губернатора Виталия Хоценко. В нем приняли участие более 8 тысяч человек, а 223 дошли до финала. Теперь они поборются за 1 миллион рублей и место в резерве управленческих кадров региона.