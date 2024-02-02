Молодая финалистка поделилась впечатлениями от проекта «Омская область: ПРОдвижение»

Отметим, что кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение» имеет модель, похожую на ту, по которой проводится федеральный конкурс «Лидеры России», в котором также принимают участие управленцы. Он начал свою работу в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Омский же проект был запущен в сентябре 2023 года по поручению губернатора Виталия Хоценко. В нем приняли участие более 8 тысяч человек, а 223 дошли до финала. Теперь они поборются за 1 миллион рублей и место в резерве управленческих кадров региона.