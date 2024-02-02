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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Здание расположено на улице Крупской

Магазин вместо школы искусств? В Омске сдают в аренду помещение недостроенной ДШИ

2 февраля 2024, 09:15
Фото: Яндекс карты / Скриншот
Здание расположено на улице Крупской

В Омске недостроенную школу искусств на Левобережье сдают под торговлю

Здание планируют ввести в эксплуатацию в феврале нынешнего года.

В паблике «Активный Омск» жители города накануне, 1 февраля, задали вопрос о том, когда на улице Крупской откроется детская художественная школа. Здание уже практически готово, но не введено в эксплуатацию.

Примечательно, что на сайте «Авито» было размещено объявление о сдаче в аренду помещения площадью 50 квадратных метров в недостроенном здании будущей художественной школы. В настоящий момент объявление сняли с публикации. Помещение сдает компания «Тандер», которой принадлежит сеть супермаркетов «Магнит». Корреспондент Города55 обратился в организацию под видом потенциального арендатора.

В компании пояснили, что объявление действительно сейчас неактивно, однако помещение все же будут сдавать в дальнейшем. Собеседник предложил перезвонить через 10 дней, чтобы уточнить условия и сроки аренды.

«Дней через 10 перезвоните мне. Все [цена] будет обговариваться. Расчет индивидуально для каждого. Дней через 10 уже будут ясны условия, и можно будет что-то считать», — рассказали в компании.
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Скриншот
Фото: Авито

Согласно кадастровой карте, здание является объектом дошкольного образования, его площадь составляет 935 квадратных метров. Застройщиком является компания «Лайт». Директором организации, по данным сервиса Rusprofile, числится Евгений Заворохин, полный тезка кандидата в депутаты в Горсовет от КПРФ на выборах 2022 года.

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Скриншот
Фото: Публичная кадастровая карта Омска

В мэрии сообщили, что застройщик планирует сдать в эксплуатацию здание на Крупской в феврале нынешнего года, готовность объекта составляет 98%.

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#Омск#Мэрия#Школа#Магазин#Аренда#Магнит#Евгений Игишев
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