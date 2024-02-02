Магазин вместо школы искусств? В Омске сдают в аренду помещение недостроенной ДШИ

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В паблике «Активный Омск» жители города накануне, 1 февраля, задали вопрос о том, когда на улице Крупской откроется детская художественная школа. Здание уже практически готово, но не введено в эксплуатацию.
Примечательно, что на сайте «Авито» было размещено объявление о сдаче в аренду помещения площадью 50 квадратных метров в недостроенном здании будущей художественной школы. В настоящий момент объявление сняли с публикации. Помещение сдает компания «Тандер», которой принадлежит сеть супермаркетов «Магнит». Корреспондент Города55 обратился в организацию под видом потенциального арендатора.
В компании пояснили, что объявление действительно сейчас неактивно, однако помещение все же будут сдавать в дальнейшем. Собеседник предложил перезвонить через 10 дней, чтобы уточнить условия и сроки аренды.
«Дней через 10 перезвоните мне. Все [цена] будет обговариваться. Расчет индивидуально для каждого. Дней через 10 уже будут ясны условия, и можно будет что-то считать», — рассказали в компании.
Согласно кадастровой карте, здание является объектом дошкольного образования, его площадь составляет 935 квадратных метров. Застройщиком является компания «Лайт». Директором организации, по данным сервиса Rusprofile, числится Евгений Заворохин, полный тезка кандидата в депутаты в Горсовет от КПРФ на выборах 2022 года.
В мэрии сообщили, что застройщик планирует сдать в эксплуатацию здание на Крупской в феврале нынешнего года, готовность объекта составляет 98%.