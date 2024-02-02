Лепра: что это такое и как ее распознать — рассказывает врач

Лепра, также известная как проказа, — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочковидными бактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Как лечить это заболевание, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.