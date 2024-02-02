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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Лепра: что это такое и как ее распознать — рассказывает врач

2 февраля 2024, 14:19
Лепра, также известная как проказа, — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочковидными бактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Как лечить это заболевание, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Эти микроорганизмы проникают в клетки кожи и слизистых оболочек и начинают размножаться там. Лепра обычно распространяется через длительный контакт с носителями инфекции, а не через случайные встречи, пишут «Известия».

Инкубационный период лепры может продолжаться от трех до семи лет, иногда даже до 20-30 лет. Вначале появляются красно-бурые или белые пятна на коже, которые нечувствительны к боли. Со временем эти пятна становятся шелушащимися и бугристыми, покрываются язвами. Волосы на лице выпадают, включая ресницы, брови, усы и бороду. Нос подвергается деформации, а слизистая оболочка носоглотки страдает, что приводит к изменению голоса.

Если не начать лечение при первых симптомах, проказа будет продолжать прогрессировать. Пальцы деформируются, мышцы атрофируются, возникает паралич конечностей. Глаза воспалены, зрачок помутневший, что может привести к ухудшению зрения, вплоть до полной слепоты. В большинстве случаев проказа не смертельна, но если иммунитет ослаблен и присоединяется бактериальная инфекция, то есть риск смерти.

Для постановки диагноза «лепра» и отличия ее от других заболеваний, у которых могут быть похожие симптомы, проводят лабораторные анализы. Чаще всего используется исследование образца кожи или слизистой оболочки носа под микроскопом и ПЦР-тесты для обнаружения генетического материала бактерий.

Лечение лепры основано на антибиотиках, которые делают пациента неинфекционным уже через несколько дней после начала терапии. Однако лечение может занимать от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от особенностей возбудителя. Иногда может потребоваться пластическая операция для устранения дефектов на лице и теле.

Даже после полного выздоровления, человек нуждается в постоянном медицинском наблюдении, так как рецидивы возможны. Лепра остается одной из опасных болезней, требующих внимания и профилактики.

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