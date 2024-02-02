Инсайд. Экс-глава омского УФСИН Константин Книс станет заместителем Шелеста

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Published Сегодня, 12:00
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Появились данные о том, кто займет вакантную должность в администрации Омска. Позавчера, 31 января, оставил пост вице-мэра Эдуард Ягодка, курировавший вопросы общественной безопасности, и теперь наш осведомленный источник сообщает, что на его место придет Константин Книс.
Напомним: в 2019–2023 годах Книс был начальником омского Управления службы исполнения наказаний. В конце прошлого года стало известно, что он назначен советником губернатора Омской области Виталия Хоценко. Тогда же появились данные о том, что Книс может стать заместителем главы региона по вопросам развития северных территорий.
Теперь, по словам нашего инсайдера, появилось более актуальное направление, на котором может быть использован профессиональный опыт губернаторского советника. Поэтому в ближайшее время Книс станет директором департамента общественной безопасности и заместителем главы города, курирующим департамент контроля и управление финансового контроля.