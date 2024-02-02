Инсайд. Экс-глава омского УФСИН Константин Книс станет заместителем Шелеста

Напомним: в 2019–2023 годах Книс был начальником омского Управления службы исполнения наказаний. В конце прошлого года стало известно, что он назначен советником губернатора Омской области Виталия Хоценко. Тогда же появились данные о том, что Книс может стать заместителем главы региона по вопросам развития северных территорий.