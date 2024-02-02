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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Омский «Авангард» сегодня встретится с магнитогорским «Металлургом»

Битва за первое место в Конференции и Лиге. «Авангард» встретится с «Металлургом»

2 февраля 2024, 04:19
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» сегодня встретится с магнитогорским «Металлургом»

«Авангард» в настоящее время расположился на второй строчке в турнирной таблице как Восточной конференции, так и чемпионата КХЛ в целом.

Сегодня, 2 февраля, в Магнитогорске омский «Авангард» встретится с местным «Металлургом». Матч начнется в 20:00 по омскому времени.

«Авангард» в настоящее время расположился на второй строчке в турнирной таблице как Восточной конференции, так и чемпионата КХЛ в целом. Команда набрала 81 очко. «Металлург» с 82 очками возглавляет рейтинг, однако у «ястребов» в запасе еще 2 игры.

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Скриншот
Фото: ХК Авангард

За всю историю противостояний команды провели в чемпионатах 177 встреч. У «ястребов» 82 победы, у «лисов» — 80. 15 матчей закончились вничью. В сезоне-2023/2024 два матча выиграл «Авангард», 4:1 в Омске, 4:3 (ОТ) в Магнитогорске, третий в Омске остался за «магниткой» — 3:2.

В феврале команды встретятся между собой трижды. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал эту серию хорошим экзаменом.

«Я рассматриваю их как матчи с очень сильной командой, с которой нам, возможно, придется даже в плей-офф играть, какие бы там расклады ни были», — рассказал наставник «ястребов» на пресс-конференции после матча с «Трактором».

Ранее Город55 рассказывал, что голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко получил травму. Вратарь не вышел на лед в Астане на игру с «Барысом».

В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
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#Спорт#Авангард#Травма#КХЛ#Чемпионат#Москва#Матч#Магнитогорск#Пресс-конференция#Евгений Игишев#Лисы#Плей-офф#Главный тренер#Ястребы
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