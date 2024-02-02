Битва за первое место в Конференции и Лиге. «Авангард» встретится с «Металлургом»

«Авангард» в настоящее время расположился на второй строчке в турнирной таблице как Восточной конференции, так и чемпионата КХЛ в целом. Команда набрала 81 очко. «Металлург» с 82 очками возглавляет рейтинг, однако у «ястребов» в запасе еще 2 игры.