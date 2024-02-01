Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Стало известно, что начало февраля в Омской области выдастся достаточно снежным. По данным сервиса Gismeteo, следующие десять дней будет идти снегопад разной интенсивности.
В некоторые дни, 4, 7 и 8 февраля, жителям региона стоит быть готовыми к самым обильным осадкам. Согласно информации прогноза, снега не будет только в субботу, 9 февраля.
При этом температура воздуха первые три дня февраля составит -12… -13 градусов. Самым теплым днем окажется воскресенье, 4 февраля. Тогда ожидается сильный снегопад и 0 градусов тепла.
В целом дневная температура в течение следующих десяти дней будет варьироваться от 0 до -13 градусов. К концу следующих выходных начнет постепенно холодать. Это также покажет ветер. Практически все дни он будет дуть с юга, юго-востока и юго-запада, а 9 и 10 февраля направление поменяется на западное и северо-западное.
Отметим, что прогноз является долгосрочным, данные актуальны на момент публикации.