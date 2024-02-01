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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

иллюстрация

Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон

1 февраля 2024, 06:34
Фото: Город55
иллюстрация

На Омск надвигается серьезный снежный циклон с потеплением

Три дня выдадутся особенно снежными, свидетельствуют данные прогноза погоды.

Стало известно, что начало февраля в Омской области выдастся достаточно снежным. По данным сервиса Gismeteo, следующие десять дней будет идти снегопад разной интенсивности.

В некоторые дни, 4, 7 и 8 февраля, жителям региона стоит быть готовыми к самым обильным осадкам. Согласно информации прогноза, снега не будет только в субботу, 9 февраля.

При этом температура воздуха первые три дня февраля составит -12… -13 градусов. Самым теплым днем окажется воскресенье, 4 февраля. Тогда ожидается сильный снегопад и 0 градусов тепла.

Фото: Gismeteo

В целом дневная температура в течение следующих десяти дней будет варьироваться от 0 до -13 градусов. К концу следующих выходных начнет постепенно холодать. Это также покажет ветер. Практически все дни он будет дуть с юга, юго-востока и юго-запада, а 9 и 10 февраля направление поменяется на западное и северо-западное.

Отметим, что прогноз является долгосрочным, данные актуальны на момент публикации.

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#Общество#Погода#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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