Задержится на десять дней. На Омск надвигается огромный снежный циклон

В целом дневная температура в течение следующих десяти дней будет варьироваться от 0 до -13 градусов. К концу следующих выходных начнет постепенно холодать. Это также покажет ветер. Практически все дни он будет дуть с юга, юго-востока и юго-запада, а 9 и 10 февраля направление поменяется на западное и северо-западное.