За сутки в Омской области поймали 15 пьяных водителей и 53 нарушителя-пешехода

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:44
Данными поделились в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Так, за прошедшие сутки на дорогах Омской области случилось 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Всего сотрудники ГИБДД завели 591 административное дело за нарушение правил дорожного движения.
31 января инспекторам удалось поймать 15 пьяных водителей и 39 жителей региона, которые нарушали правила при перевозке детей. Еще 9 автолюбителей получили административное наказание за проезд на «красный» сигнал светофора. Также о ПДД забывали и пешеходы, они допустили 53 нарушения.
Напомним, что одно из дорожных происшествий случилось на дороге «Стародубка-Куликово». Там с управлением автомобилем не справилась 35-летняя женщина, из-за чего машина улетела в кювет. В результате ДТП водителю и 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь.