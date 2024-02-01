За сутки в Омской области поймали 15 пьяных водителей и 53 нарушителя-пешехода

31 января инспекторам удалось поймать 15 пьяных водителей и 39 жителей региона, которые нарушали правила при перевозке детей. Еще 9 автолюбителей получили административное наказание за проезд на «красный» сигнал светофора. Также о ПДД забывали и пешеходы, они допустили 53 нарушения.