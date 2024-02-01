Взялся за старое. В Омской области задержали с пакетом наркотиков ветерана СВО

Есть информация, что его уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики. В 2016 году мужчину приговаривали к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. В 2022 году ему выносили приговор за аналогичное преступление. Он получил наказание в виде 12 лет заключения. После этого подсудимый отправился на СВО и с него сняли судимость, утверждает издание.