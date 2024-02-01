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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

иллюстрация

Взялся за старое. В Омской области задержали с пакетом наркотиков ветерана СВО

1 февраля 2024, 10:14
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области задержали с пакетом наркотиков ветерана СВО

Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Стало известно, что в Омской области задержали ветерана специальной военной операции. У него с собой было пять килограмм наркотиков. 36-летнего мужчину остановили на дороге Тюмень-Омск в январе этого года.

Как пишет «Коммерсантъ», у задержанного был мефедрон, в отношении его возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Ветерану СВО грозит от 15 до 20 лет заключения.

Есть информация, что его уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики. В 2016 году мужчину приговаривали к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы. В 2022 году ему выносили приговор за аналогичное преступление. Он получил наказание в виде 12 лет заключения. После этого подсудимый отправился на СВО и с него сняли судимость, утверждает издание.

К слову, в Омске будут рассматривать уголовное дело компании из 18 человек, которые занимались наркобизнесом на территории нескольких регионов страны. Они устроили нарколаборатории не только в Омской области, но и в Кемеровской области, а также в Алтайском крае.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Новости#Лишение свободы#Сбыт наркотиков#Продажа наркотиков#Сво#Алина Ясинская#Участник СВО
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