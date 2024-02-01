Возводят почти 10 лет. В Омске за 30 млн продают магазин-долгострой на Волгоградской

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В Омске выставили на продажу объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке площадью 2712 кв. м на улице Волгоградская. Участок с ноября 2014 года находится в аренде у местной компании «Север», которой владеет Юлия Насонова.
На Левобережье планировали построить двухэтажный магазин товаров первой необходимости. Общая площадь здания должна была составить 1475 кв. м. Ввести его в эксплуатацию собирались в четвертом квартале 2018 года. Но в 2019-м здание было готово только на 10%: в западной части участка находились 20 железобетонных фундаментных блоков. С этого момента на участке мало что изменилось.
Магазин-недострой на Волгоградской владельцы оценили в 30 млн рублей.
«Техусловия на газ, воду, электричество получены, разрешение на строительство имеется», — говорится в объявлении.
Компания «Север» зарегистрирована в 2014 году и специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. По итогам 2022 года фирма понесла убытки в размере 231 тысячи рублей.
На соседнем участке, кстати, находится еще один долгострой. Но в мае прошлого года его достройкой занялся предприниматель Евгений Коновалов. Здесь появится двухэтажный гараж, пользоваться которым одновременно смогут 64 владельца авто.