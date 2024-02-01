Возводят почти 10 лет. В Омске за 30 млн продают магазин-долгострой на Волгоградской

На Левобережье планировали построить двухэтажный магазин товаров первой необходимости. Общая площадь здания должна была составить 1475 кв. м. Ввести его в эксплуатацию собирались в четвертом квартале 2018 года. Но в 2019-м здание было готово только на 10%: в западной части участка находились 20 железобетонных фундаментных блоков. С этого момента на участке мало что изменилось.