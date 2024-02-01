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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:19

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В Омской области прокуратура наказала хозяйку собаки, которая напала на ребенка

1 февраля 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
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Прокуратура наказала жительницу Омской области, чья собака напала на ребенка

Инцидент случился в Тевризском районе, с заявлением в прокуратуру обратился отец пострадавшего мальчика.

Местный житель сообщил, что на его семилетнего ребенка напала собака, принадлежащая соседке. Установлено, что происшествие случилось в начале осени прошлого года. Мальчик гулял на улице, там его и укусил безнадзорный пес.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после инцидента ребенок получил физический и моральный вред. В ведомстве заключили, что нападение произошло из-за халатности хозяйки собаки. Чтобы защитить права пострадавшего, районный прокурор направил иск в суд.

В результате женщину, которой принадлежало животное, обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации, суд полностью удовлетворил требования прокурора.

#Омск#Омская область#Прокуратура#Домашние животные#Собаки#Дети#Животные#Новости#Собака#Животное#Укусила собака#Безнадзорные животные#Анастасия Баянова
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