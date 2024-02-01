В Омской области прокуратура наказала хозяйку собаки, которая напала на ребенка

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Местный житель сообщил, что на его семилетнего ребенка напала собака, принадлежащая соседке. Установлено, что происшествие случилось в начале осени прошлого года. Мальчик гулял на улице, там его и укусил безнадзорный пес.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после инцидента ребенок получил физический и моральный вред. В ведомстве заключили, что нападение произошло из-за халатности хозяйки собаки. Чтобы защитить права пострадавшего, районный прокурор направил иск в суд.
В результате женщину, которой принадлежало животное, обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации, суд полностью удовлетворил требования прокурора.