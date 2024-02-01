В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка

Судя по имеющимся данным, речь может идти о преемнике «Магнита» в качестве регионального мусорного оператора. Напомним: губернатор Омской области Виталий Хоценко на пресс-конференции 12 декабря рассказал, что к «Магниту» есть много претензий: не строятся комплексы по переработке отходов, «некому убирать город». При этом из его слов следовало, что у регоператора есть время на исправление ошибок.