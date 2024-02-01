В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:52
В Омске вчера, 31 января, было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью под названием «Омский региональный экологический оператор». Место его прописки — «Континент», официальная специализация — «сбор неопасных отходов». Учредителями юрлица стали «Российский экологический оператор» и «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Судя по имеющимся данным, речь может идти о преемнике «Магнита» в качестве регионального мусорного оператора. Напомним: губернатор Омской области Виталий Хоценко на пресс-конференции 12 декабря рассказал, что к «Магниту» есть много претензий: не строятся комплексы по переработке отходов, «некому убирать город». При этом из его слов следовало, что у регоператора есть время на исправление ошибок.
— Я сразу сказал владельцу, — рассказал тогда Хоценко, — что смотрим на весенние результаты, если будут неудовлетворительные результаты — будем принимать решения, искать нового регоператора.
Судя по появлению нового юрлица, решения уже могут быть приняты.
Генеральным директором «Омского РЭО» стал Вадим Филонов. Судя по ИНН, начинающемуся на 71, это туляк (житель Тулы или Тульской области). В 2019–2022 годах он руководил ООО «Универсал», специализирующимся на аренде и управлении недвижимостью (его учредитель — администрация города Новомосковск в Тульской области). В течение 4 с половиной месяцев (27 января — 15 июня 2023 года) Филонов был врио директора Государственного унитарного предприятия ДНР «Логистический центр» с той же специализацией.
Отметим, что донецкий этап карьеры Филонова отчасти совпал с донецким этапом в жизни Хоценко: последний был председателем правительства ДНР с июня 2022 года до конца марта 2023.