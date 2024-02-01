В Омске главарь преступной группировки может попасть в тюрьму на 16 лет

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Один из мужчин, который предстал перед судом, имел криминальную должность, также мужчина был лидером в преступной иерархии Омска и области. Со своими приятелями в конце декабря позапрошлого года он похитил предпринимателя.
Бизнесмена увезли и избили. Ему начали угрожать, выманивать деньги, заставляли передать документы на его квартиру.
Но после того, как преступная группировка узнала о том, что полиция ищет предпринимателя, потерпевшего отпустили. Мужчины не признали свою вину.
Прокурор предложил назначить главарю наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года, другим участникам — от семи до девяти лет лишения в колонии особого и строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до двух лет.