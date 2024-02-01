В Омске главарь преступной группировки может попасть в тюрьму на 16 лет

Прокурор предложил назначить главарю наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года, другим участникам — от семи до девяти лет лишения в колонии особого и строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до двух лет.