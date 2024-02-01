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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Омске пять местных жителей обвиняют в похищении человека

В Омске главарь преступной группировки может попасть в тюрьму на 16 лет

1 февраля 2024, 12:10
Фото: 1MI

В Омске пять местных жителей обвиняют в похищении человека

В прокуратуре Омской области сообщили, что в суде начали рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении пяти жителей города. Их обвиняют в похищении человека.

Один из мужчин, который предстал перед судом, имел криминальную должность, также мужчина был лидером в преступной иерархии Омска и области. Со своими приятелями в конце декабря позапрошлого года он похитил предпринимателя.

Бизнесмена увезли и избили. Ему начали угрожать, выманивать деньги, заставляли передать документы на его квартиру.

Но после того, как преступная группировка узнала о том, что полиция ищет предпринимателя, потерпевшего отпустили. Мужчины не признали свою вину.

Прокурор предложил назначить главарю наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на два года, другим участникам — от семи до девяти лет лишения в колонии особого и строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы до двух лет.

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#Полиция#Омск#Суд#Уголовное дело#Предприниматель#Похищение#Лишение свободы#Гараж#Анастасия Чернобаева
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