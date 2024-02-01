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Published Сегодня, 06:42

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В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко

В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко

1 февраля 2024, 06:42
Фото: ХК Авангард
У голкипера «ястребов» травма.

Голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко получил травму. Об этом сообщили в хоккейном клубе накануне, 31 января, перед игрой с «Барысом» в Астане. О характере повреждения не уточняется.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел за «Авангард» 9 игр, отразил 94,9% бросков в створ. Коэффициент надежности Хомченко — 1,85 (среднее количество пропущенных шайб за матч).

В игре против «Барыса» ворота команды защищал Андрей Мишуров. «Ястребы» победили со счетом 3:1.

Победа на выезде. Омский «Авангард» одолел «Барыс» со счетом 3:1
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Травма#Астана#Барыс#Евгений Игишев#Павел Хомченко
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