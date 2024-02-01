В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко получил травму. Об этом сообщили в хоккейном клубе накануне, 31 января, перед игрой с «Барысом» в Астане. О характере повреждения не уточняется.
В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел за «Авангард» 9 игр, отразил 94,9% бросков в створ. Коэффициент надежности Хомченко — 1,85 (среднее количество пропущенных шайб за матч).
В игре против «Барыса» ворота команды защищал Андрей Мишуров. «Ястребы» победили со счетом 3:1.