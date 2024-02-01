Ученые назвали черты, присущие умным людям

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Оказалось, что одной из неожиданных черт является наличие бардака на рабочем столе. Это объясняется тем, что умным людям он помогает улучшить ясность мышления и принимать оригинальные решения.
Также выяснили, что умные люди отличаются остротой в общении. Например, они часто подшучивают над коллегами и знакомыми, обладают большим словарным запасом и быстро реагируют, пишет ИА RuNews24.ru.
Предпочтение позднего сна и тревожность — еще две черты, которые часто наблюдаются у людей с высоким интеллектом.
Также ученые указали на то, что самооценка играет важную роль. Люди с высоким интеллектом обычно недооценивают свои способности, в то время как люди с низким интеллектом считают себя всезнающими и неспособными признать свои ошибки.
И, наконец, умные люди обладают хорошим чувством юмора. Это еще одна черта, которую отметили эксперты.