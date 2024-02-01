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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Ученые назвали черты, присущие умным людям

1 февраля 2024, 09:15
Ученые из Университета Гронингена провели исследование, чтобы выяснить, какие характеристики являются обязательными для умных людей.

Оказалось, что одной из неожиданных черт является наличие бардака на рабочем столе. Это объясняется тем, что умным людям он помогает улучшить ясность мышления и принимать оригинальные решения.

Также выяснили, что умные люди отличаются остротой в общении. Например, они часто подшучивают над коллегами и знакомыми, обладают большим словарным запасом и быстро реагируют, пишет ИА RuNews24.ru.

Предпочтение позднего сна и тревожность — еще две черты, которые часто наблюдаются у людей с высоким интеллектом.

Также ученые указали на то, что самооценка играет важную роль. Люди с высоким интеллектом обычно недооценивают свои способности, в то время как люди с низким интеллектом считают себя всезнающими и неспособными признать свои ошибки.

И, наконец, умные люди обладают хорошим чувством юмора. Это еще одна черта, которую отметили эксперты.

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