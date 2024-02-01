Стало известно, сколько омичей планируют сменить работу в 2024 году и почему

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Опрос омичей провели аналитики сервиса «Зарплата.ру». Оказалось, что четверть опрошенных горожан сейчас находятся в поиске работы, а почти половина (42%) считают, что начало года — хорошее время для смены обстановки и перехода на новое место.
Однако есть и те, кто считает, что стоящие предложения появятся только весной, а сейчас выгодные варианты доступны только для определенных профессий, которые находятся в дефиците. Еще 10% считают, что первый квартал года — не очень удачное время для смены работы.
Среди самых частых причин, по которым омичи решают сменить работу, низкая зарплата (53%), желание карьерного роста (24%), сложности с руководством (17%), переквалификация (11%) и другие.