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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

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Стало известно, сколько омичей планируют сменить работу в 2024 году и почему

1 февраля 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи рассказали, почему хотят сменить работу в первые месяцы 2024 года

Основная причина, которой руководствуются сотрудники — недовольство зарплатой.

Опрос омичей провели аналитики сервиса «Зарплата.ру». Оказалось, что четверть опрошенных горожан сейчас находятся в поиске работы, а почти половина (42%) считают, что начало года — хорошее время для смены обстановки и перехода на новое место.

Однако есть и те, кто считает, что стоящие предложения появятся только весной, а сейчас выгодные варианты доступны только для определенных профессий, которые находятся в дефиците. Еще 10% считают, что первый квартал года — не очень удачное время для смены работы.

Среди самых частых причин, по которым омичи решают сменить работу, низкая зарплата (53%), желание карьерного роста (24%), сложности с руководством (17%), переквалификация (11%) и другие.

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