Отработанный материал. Омская ДХШ со сменой директора погрузилась в конфликты

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В конце 2022 года Город55 рассказывал о массовом увольнении педагогов из Детской школы искусств №16. Проблемы и постепенный уход сотрудников связывали с назначением на должность директора Оксаны Меженной и созданными ею невыносимыми условиями. В итоге от прежнего состава в школе осталось только два преподавателя.
23 августа 2023 года Оксану Меженную поставили руководить Детской художественной школой №2 в Кировском округе. После чего директор начала строить жизнь в учреждении по новым правилам. В материале Города55 разбираемся в возникшем конфликте.
Детская художественная школа №2 существует с 1999 года. Учреждение дополнительного образования находится на первом этаже жилой пятиэтажки, поэтому долгое время прежнему директору Виктору Чайкину приходилось приводить занимаемые помещения в порядок.
Однако в августе 2023-го Чайкин ушел с должности, которую он занимал долгое время. Департамент культуры не стал продлевать с мужчиной трудовой договор.
«Виктор Алексеевич не хотел уходить. Да, ему было за 70 лет, но и в других школах есть возрастные сотрудники. Тут идет какая-то системная проблема, не только нашей школы, а всей системы художественного образования. Весь коллектив хотел, чтобы Виктор Алексеевич остался. Мы написали обращение к директору департамента культуры с просьбой продлить ему трудовой договор. Но на письмо нам дали ответ: „Нет“, — рассказала Городу55 одна из экс-сотрудниц ДХШ №2.
Замдиректора Юлия Троицкая, которая в тот момент исполняла обязанности руководителя школы, 11 августа 2023 года приняла Виктора Чайкина на работу преподавателем. Но на этой должности, по словам сотрудников, ему пришлось столкнуться с пренебрежительным отношением нового директора — Оксаны Меженной.
«Виктор Алексеевич вел уроки, ходил по школе. Новый директор, увидев это, потом ему говорит при всех: „А что этот гость тут делает?“ Человек 27 лет отдал этой школе и вот такое слышит в свой адрес», — отметила собеседница Города55.
В итоге 31 августа Виктор Чайкин уволился по собственному желанию. Вместе с ним школу покинула и замдиректора по административно-хозяйственной работе Елена Чайкина.
В художественной школе №2 большинство преподавателей работает по 20—30 лет. Людям, привыкшим к определенной атмосфере и стилю общения, пришлось приспосабливаться к новому директору.
«Не может человек, отработав в школе десятки лет, просто уйти. Бывший директор умел создавать атмосферу творчества. И мы все к этому привыкли, мы шли в школу как домой. Понимали, что нас здесь никто не может оскорбить», — сообщила экс-преподавательница.
Раньше все в школе обращались друг к другу по имени-отчеству, не было никакого панибратства. А Меженная, по словам сотрудников, начала на второй день работы всем «тыкать».
«Все сотрудники у нее Вася, Вера, Лена, а это преподаватели с высшей категорией, члены Союза художников России. Наша школа была одной из лучших в городе. Многолетний труд преподавателей давал свои плоды: дети поступали на бюджет в художественные вузы страны. А теперь из-за одного человека все рушится», — подчеркнула бывшая сотрудница.
Впасть в немилость к директору Оксане Меженной можно было, посмотрев как-то не так или сказав что-то не то. После одного из таких случаев Меженная пыталась заставить своего заместителя ходить на занятия к преподавательнице и писать на нее докладные.
В этот период нестабильной стала зарплата: всю молодежь посадили на МРОТ, потому что молодые преподаватели якобы пока еще ничего не умеют. А у одной молодой сотрудницы с сентября по декабрь при одинаковом количестве классов заработная плата упала с 30 до 25 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудникам начали приходить ночные сообщения с внезапными поручениями.
«Были созданы невыносимые условия. У нас же не армия, где есть приказ — выполняй. Здесь тоньше надо. Как бусинку этих учителей собирали столько лет, молодежь обучали, чтобы была преемственность педагогического коллектива. Каждую четверть у нас смотры и отчеты. Жизнь творческая идет, и ее нельзя грубостью сделать», — добавила собеседница издания.
Одним из показателей работы директора бюджетного учреждения дополнительного образования является выполненный в школе ремонт. Вот только деньги на него приходилось изыскивать самостоятельно, оказывая платные услуги.
Как рассказала Городу55 одна из сотрудниц ДХШ №2, за 20 лет в плане финансово-хозяйственной деятельности на ремонт и мебель всегда значилось ноль.
«Помещения, естественно, не были приспособлены для занятий, это должна была быть аптека. Мы занимаем половину первого этажа в пятиэтажном доме. Коридоры узкие, долгое время стояли деревянные окна 1972 года. Не проходит по всем сейчас нормативам. Коляску для инвалидов купили, и она просто стоит, потому что не проедет по коридору», — уточнила омичка.
В итоге постепенно удалось также поставить пластиковые двери и железные двери на входе, сделать крыльцо и установить пандусы, заменить линолеум на плитку. Все эти работы пришлись на директорство Виктора Чайкина. Сегодня площадь помещений в худшколе ориентировочно составляет 316 кв. м, а занимается в учреждении 480—500 детей. Получается, что при нормативе 4.2 кв. м на одного учащегося в школе №2 приходится только 0.6 кв. м.
Не соблюдается в школе и норматив по перерывам между сменами: вместо одного часа всего 5—10 минут. За это время уборщица не всегда успевает помыть полы, поэтому дети занимаются в учебных классах без влажной уборки. Принимать на обучение как можно больше детей опять же приходится из-за хозрасчета, чтобы заработать больше денег и направить их на развитие школы.
«С хозрасчета оплачивается коммуналка, сайт, аттестация рабочих мест, медосмотр. Это приличные деньги», — сообщила бывшая преподавательница.
В прошлом году детская художественная школа №2 отметила 55-летний юбилей, на который, правда пришлось сбрасываться по 5 тысяч рублей самому коллективу (сотрудникам для этих целей начислили премию). Основная подготовка к юбилею и все работы были сделаны еще в период директорства Виктора Чайкина. Но на празднике про него не было сказано ни слова.
«Прошлый директор как отработанный материал. Даже никто не вспомнил на юбилее, что он 27 лет в эту школу вложил: свое здоровье, свою любовь к детям. Как будто все с чистого листа. Коллектив хотел, чтобы он был в этот день с нами. Но у Виктора Алексеевича, разумеется, после работы с новым директором остался осадочек», — отметила омичка.
То же самое произошло и в детской художественной школе №1: директору Валерию Тимофееву не дали доработать до пенсии два месяца, несмотря на все былые заслуги, в том числе открытие отделения в заброшенном помещении на улице Стальского. Про Тимофеева также предпочли не упоминать на юбилее школы.
В омском депкульте Городу55 рассказали, что штат сотрудников художественной школы №2 в настоящий момент укомплектован полностью, нет ни одной вакансии. В списке уволившихся по собственному желанию преподаватель Виктор Чайкин и замдиректора по административно-хозяйственной деятельности Елена Чайкина (оба 31 августа 2023 года), преподаватель Зоя Виркунена (30 сентября 2023-го, но вернулась обратно 8 ноября) и замдиректора по учебной работе Юлия Троицкая (12 января 2024-го). Последнюю, кстати, не пустили в школу во время праздничных дежурств.
«Заплаканная вахтер вышла и говорит, что директор запретила пускать Троицкую внутрь школы. Сказала: „Если вы ее пустите, я вас уволю“, — прокомментировала экс-сотрудница.
Однако для родителей воспитанников пока глобально ничего не поменялось, поэтому и никаких жалоб в департамент культуры после смены директора в ДХШ №2 не поступало.
Добавим, что точку зрения второй стороны на возникший в художественной школе конфликт мы представим в отдельном материале.