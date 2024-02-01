Отработанный материал. Омская ДХШ со сменой директора погрузилась в конфликты

Не соблюдается в школе и норматив по перерывам между сменами: вместо одного часа всего 5—10 минут. За это время уборщица не всегда успевает помыть полы, поэтому дети занимаются в учебных классах без влажной уборки. Принимать на обучение как можно больше детей опять же приходится из-за хозрасчета, чтобы заработать больше денег и направить их на развитие школы.