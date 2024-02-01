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Published Сегодня, 04:43

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Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом

Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом

1 февраля 2024, 04:43
Фото: 1MI

Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом

Весь пакет акций принадлежит муниципалитету.

Сегодня, 1 февраля, официально завершилось преобразование омского муниципального предприятия «Пассажирсервис». Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что МУП превратился в АО.

— Действуя в рамках федерального законодательства, продолжаем процесс реформирования муниципальных предприятий, — пишет мэр. — С сегодняшнего дня статус акционерного общества приобрело МП «Пассажирсервис»…

Город55 уже писал о том, что в соответствии с указом президента все МУПы в России должны поменять форму собственности к 1 января 2025 года. Уже стала акционерным обществом «Тепловая компания», вчера городской Совет одобрил приватизацию и акционирование «Муниципальных рынков». Не мог избежать этой участи и «Пассажирсервис».

Принципиальное решение о преобразовании этого предприятия было принято летом 2023 года. Еще тогда мы писали, что новый устав предполагает статус непубличного АО, которое не обязано раскрывать свою финансовую отчетность. Единственным акционером станет омский муниципалитет, но общество имеет право разместить дополнительные объявленные акции на сумму, равную изначальному уставному капиталу.

Кроме того, АО может размещать дополнительные ценные бумаги посредством закрытой подписки и конвертации. Теоретически акционерами «Пассажирсервиса» могут быть любые юридические и физические лица, а продавать свои акции каждый конкретный акционер сможет без одобрения остальных. То есть омский муниципалитет может продавать акции АО кому угодно (предварительно заручившись одобрением горсовета).

Сергей Шелест в своем сегодняшнем сообщении подчеркнул, что муниципалитет контролирует весь пакет акций и что функционал «Пассажирсервиса» после преобразования не изменится.

Напомним: «Пассажирсервис» занимается обслуживанием системы оплаты проезда и системы навигации в общественном транспорте. Его экономическое положение достаточно устойчивое, чистая прибыль в 2022 году увеличилась на внушительные 77% — до 12,3 млн рублей. Впервые об акционировании «Пассажирсервиса» заговорили еще в 2020 году, соответствующее распоряжение главы города было подписано 7 июня 2023 года. Позже городской Совет одобрил устав нового АО.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#МУПы#Пассажирсервис
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