Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом

Город55 уже писал о том, что в соответствии с указом президента все МУПы в России должны поменять форму собственности к 1 января 2025 года. Уже стала акционерным обществом «Тепловая компания», вчера городской Совет одобрил приватизацию и акционирование «Муниципальных рынков». Не мог избежать этой участи и «Пассажирсервис».