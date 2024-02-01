Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Арбитражный суд Омской области сегодня, 1 февраля, поступило заявление инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Омской области. Налоговики требуют признать несостоятельным должником акционерное общество «Омскоблводопровод».
Единственным учредителем этой компании, прописанной в селе Троицкое под Омском, является министерство имущественных отношений Омской области. Стоит отметить, что 2022 год (последний год, за который есть открытые финансовые данные), «Омскоблводопровод» закрыл с убытками в 244 млн рублей, а износ эксплуатируемых им сетей превышает 70%.
Генеральным директором компании с 2020 года является Дмитрий Кремер. Он занимает пост председателя правления в Ассоциации коммунальных предприятий Омской области.