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Published Сегодня, 09:43

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Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»

Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»

1 февраля 2024, 09:43
Фото: 1MI

Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»

Соответствующее заявление уже направлено в суд.

В Арбитражный суд Омской области сегодня, 1 февраля, поступило заявление инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Омской области. Налоговики требуют признать несостоятельным должником акционерное общество «Омскоблводопровод».

Единственным учредителем этой компании, прописанной в селе Троицкое под Омском, является министерство имущественных отношений Омской области. Стоит отметить, что 2022 год (последний год, за который есть открытые финансовые данные), «Омскоблводопровод» закрыл с убытками в 244 млн рублей, а износ эксплуатируемых им сетей превышает 70%.

Генеральным директором компании с 2020 года является Дмитрий Кремер. Он занимает пост председателя правления в Ассоциации коммунальных предприятий Омской области.

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#Бизнес#Омскоблводопровод#Налоговая#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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