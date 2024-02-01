Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»

Единственным учредителем этой компании, прописанной в селе Троицкое под Омском, является министерство имущественных отношений Омской области. Стоит отметить, что 2022 год (последний год, за который есть открытые финансовые данные), «Омскоблводопровод» закрыл с убытками в 244 млн рублей, а износ эксплуатируемых им сетей превышает 70%.