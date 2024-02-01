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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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«Лучше звоните мне». Омский министр образования рассказал о новом виде мошенничества

1 февраля 2024, 08:34
Фото: Город55
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Омский министр образования Кротт рассказал о новом виде мошенничества

Злоумышленники продолжают слать сообщения с фейковых аккаунтов, представляясь главой регионального минобра.

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что его именем вновь пользуются мошенники. Они работают, как отметил глава ведомства, «по старой схеме».

Злоумышленники рассылают от имени руководителя министерства сообщения о каких-то проверках. Для этого используются разные социальные сети и мессенджеры. При этом фейковых аккаунтов министра в интернете создали несколько.

«Я номер телефона не менял, если пишу в мессенджерах, то только со своего номера телефона, других у меня просто нет», — пояснил Кротт.

Он призвал коллег быть внимательнее и попросил перепроверять номер телефона, с которого им отправляется сообщение. Он отметил, что многие уже сохраняли его номер, так что сверить настоящий и поддельный контакт несложно. Также министр в своем телеграм-канале добавил ссылки на актуальные социальные сети.

Аферисты даже могут дать подчиненным руководителя ведомства какие-то задания. Кротт добавил, что в случае сомнений лучше звонить непосредственно ему.

К слову, не пропадает при этом классическая схема мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или работниками правоохранительных органов и придумывают ситуацию, которая обычно повергает людей в шок и панику. Находясь во власти эмоций и доверяя собеседнику, пенсионеры и другие доверчивые омичи практически каждый день теряют сбережения. При этом в каких-то случаях жертвы мошенников лишаются даже квартир.

Министр Иван Кротт предупредил омичей, что его именем пользуются мошенники
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#Политика#Происшествия#Омск#Омская область#Чиновник#Мошенники#Новости#Иван Кротт#Алина Ясинская
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