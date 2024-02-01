«Лучше звоните мне». Омский министр образования рассказал о новом виде мошенничества

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что его именем вновь пользуются мошенники. Они работают, как отметил глава ведомства, «по старой схеме».
Злоумышленники рассылают от имени руководителя министерства сообщения о каких-то проверках. Для этого используются разные социальные сети и мессенджеры. При этом фейковых аккаунтов министра в интернете создали несколько.
«Я номер телефона не менял, если пишу в мессенджерах, то только со своего номера телефона, других у меня просто нет», — пояснил Кротт.
Он призвал коллег быть внимательнее и попросил перепроверять номер телефона, с которого им отправляется сообщение. Он отметил, что многие уже сохраняли его номер, так что сверить настоящий и поддельный контакт несложно. Также министр в своем телеграм-канале добавил ссылки на актуальные социальные сети.
Аферисты даже могут дать подчиненным руководителя ведомства какие-то задания. Кротт добавил, что в случае сомнений лучше звонить непосредственно ему.
К слову, не пропадает при этом классическая схема мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или работниками правоохранительных органов и придумывают ситуацию, которая обычно повергает людей в шок и панику. Находясь во власти эмоций и доверяя собеседнику, пенсионеры и другие доверчивые омичи практически каждый день теряют сбережения. При этом в каких-то случаях жертвы мошенников лишаются даже квартир.