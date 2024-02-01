«Лучше звоните мне». Омский министр образования рассказал о новом виде мошенничества

К слову, не пропадает при этом классическая схема мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банка или работниками правоохранительных органов и придумывают ситуацию, которая обычно повергает людей в шок и панику. Находясь во власти эмоций и доверяя собеседнику, пенсионеры и другие доверчивые омичи практически каждый день теряют сбережения. При этом в каких-то случаях жертвы мошенников лишаются даже квартир.