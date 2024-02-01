Как у Путина в декларации. В Омске за 650 тысяч продают ГАЗ-21 бело-синего цвета

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омске за 650 тысяч рублей выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Машина отреставрирована и на ходу. Пробег «Волги» составляет 1000 километров.
«Автомобиль в отличном состоянии, заводится и едет без проблем. Гаражное хранение, впереди полноценный диван, все запчасти родные. Может использоваться для проведения торжественных мероприятий. Возможен торг около авто», — сообщил владелец в объявлении.
ГАЗ-21 выпускали с 1956 по 1970 годы. Отметим, что у Владимира Путина есть два таких автомобиля, 1960 и 1965 годов выпуска. Глава государства указал их в декларации при регистрации в качества кандидата на предстоящие президентские выборы.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 22 млн выставили на продажу самолет-амфибию Л-44М. Воздушное судно находится на аэродроме «Поповка» в Азовском районе.