Как у Путина в декларации. В Омске за 650 тысяч продают ГАЗ-21 бело-синего цвета

ГАЗ-21 выпускали с 1956 по 1970 годы. Отметим, что у Владимира Путина есть два таких автомобиля, 1960 и 1965 годов выпуска. Глава государства указал их в декларации при регистрации в качества кандидата на предстоящие президентские выборы.