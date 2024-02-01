Илон Маск провел предварительное голосование о перерегистрации Tesla в Техасе

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Tesla немедленно проведет голосование акционеров по переводу регистрации в Техас», — сообщил Маск.
Такое решение Маск принял после того, как он сперва провел опрос среди обычных пользователей в социальных сетях о переносе регистрации компании в Техас.
Уточняется, что голосование связано с решением суда в штате Делавэр отменить выплату Маску свыше 55 миллиардов долларов в качестве компенсации от Tesla, пишет RT.