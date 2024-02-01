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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Илон Маск провел предварительное голосование о перерегистрации Tesla в Техасе

Илон Маск провел предварительное голосование о перерегистрации Tesla в Техасе

1 февраля 2024, 08:05
Фото: Gettyimages.ru
Американский бизнесмен Илон Маск объявил, что акционеры компании Tesla проголосуют о возможности изменения места регистрации из штата Делавэр в Техас. Об этом он написал в своем профиле на социальной сети X.

«Tesla немедленно проведет голосование акционеров по переводу регистрации в Техас», — сообщил Маск.

Такое решение Маск принял после того, как он сперва провел опрос среди обычных пользователей в социальных сетях о переносе регистрации компании в Техас.

Уточняется, что голосование связано с решением суда в штате Делавэр отменить выплату Маску свыше 55 миллиардов долларов в качестве компенсации от Tesla, пишет RT.

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