Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году

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В 2023 году в Омске произошло 37 убийств, 15 изнасилований, 43 разбойных нападения и 169 преступлений, в которых потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения. Город55 выяснил, какой округ является самым криминальным. Ответ на этот вопрос нашему изданию предоставили в прокуратуре и полиции. Отметим, что в статистике учитываются только тяжкие преступления.
В Центральном округе за 12 месяцев прошлого года убили 9 человек, произошло 4 изнасилования, 15 разбоев и 43 «тяжких телесных». Именно ЦАО стал самым криминальным районом в 2023 году. Вспомним, наиболее громкие дела.
В марте на улице 2-я Береговая в погребе нашли тела 82-летней пенсионерки и ее 55-летнего сына, забитых до смерти. Следователи выяснили, к преступлению причастен 37-летний мужчина, ранее проживавший в соседнем доме. Мужчина решил ограбить дом, выстрелил в пенсионерку и ее сына и скинул тела в погреб. Злоумышленник унес жидкокристаллический телевизор и скрылся. Когда мужчину задержали, он сознался в преступлении.
Также в марте 40-летний таксист откликнулся на объявление о продаже автомобиля. Мужчина встретился с 30-летней омичкой, чтобы посмотреть машину, однако, оказавшись у нее дома, стал угрожать муляжом пистолета, забрал ювелирные украшения и телефон. После этого злоумышленник больше пяти часов удерживал потерпевшую в подвале гаража и наносил удары электрошокером. Далее омич вывез заложницу за город, где изнасиловал. Автомобиль потерпевшей он попытался продать, но покупатели заподозрили неладное и вызвали полицию.
Советский округ стал «лидером» по числу убийств в прошлом году — жертвами стали 15 человек. Также в САО произошло 3 изнасилования, 3 разбоя и 37 преступлений с тяжкими телесными.
В апреле прошлого года в Советском округе 43-летний местный житель зарезал своего 33-летнего знакомого. У мужчин произошел конфликт. Омич 19 раз ударил потерпевшего ножом, после чего тот скончался. Чтобы скрыть улики, злоумышленник упаковал тело знакомого в пакет и вынес в ближайший мусорный бак. В итоге преступник получил 8 лет колонии строгого режима.
В конце февраля 49-летняя жительница Нефтяников собрала у себя дома компанию. В какой-то момент застолья между женщиной и ее нетрезвым любовником вспыхнула ссора из-за того, что мужчина пнул собаку омички. В итоге хозяйка квартиры несколько раз ударила любовника ножом, он скончался на месте. После омичка решила обо всем рассказать друзьям и соседям. Она попросила не сообщать о случившемся полиции и предложила продолжить отдых в сауне. Гуляния продолжались до обеда следующего дня. Когда веселая женщина вернулась домой, у квартиры ее уже ждали сотрудники правоохранительных органов.
В Ленинском округе в 2023 году произошло 12 разбойных нападений, 1 изнасилование, 4 убийства и 33 преступления с тяжкими телесными повреждениями.
В Омске на улице ТПК в Порт-Артуре в одной из квартир 25 июня обнаружили труп 39-летнего мужчины с ножевым ранением. Под подозрение попала 39-летняя сожительница погибшего. По данным следователей, подозреваемая в ночь с 24 на 25 июня ударила мужчину ножом в сердце. Конфликт произошел после совместного застолья.
В июле на улице 3-й Моховой в Ленинском округе мужчина представился полицейским и попытался попасть в дом к 70-летней пенсионерке. Женщина отказалась пускать незнакомца, однако такой расклад злоумышленника не устроил. Вор достал пистолет и оттолкнул пенсионерку, провел самовольный обыск и украл мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, а после скрылся.
Через два часа подозреваемого в разбое задержали. Мужчина признал свою вину, а также рассказал, что угрожал омичке игрушечным пистолетом.
В Кировском округе в прошлом году произошло 8 убийств, 3 изнасилования, 6 разбоев и 29 «тяжких телесных».
В апреле в полицию обратилась 22-летняя омичка. Вместе с подругой она находилась в собственной квартире на Бульваре Архитекторов, когда к ним пришел еще один знакомый. Мужчина стал агрессивно себя вести и потребовал, чтобы гостья хозяйки заняла ему 15 тысяч рублей. Отказ разозлил его еще больше. Омич достал из кармана кухонный нож и приставил его к шее девушки. После угроз он сказал, что ждет перевода на карту, и ушел из квартиры. Мужчину задержали, свое поведение он объяснил алкогольным опьянением.
В октябре 54-летний пьяный омич пришел домой к отцу своей бывшей сожительницы. Мужчина напал на дедушку и начал его избивать. Пенсионер защищался и схватил первое, что попалось под руку. Это был топор. От удара и тяжелой черепно-мозговой травмы дебошир скончался на месте. Инцидент произошел на улице 2-я Нагорная. Как позже выяснили следователи, семейный конфликт продолжался не первый год. От пьяных выходок пострадала и экс-сожительница. Омич также спалил автомобиль своего тестя.
Меньше всего тяжких преступлений в прошлом году произошло в Октябрьском округе. Этот район получает звание «самого спокойного». В 2023 году здесь произошло 1 убийство, 4 изнасилования, 7 разбойных нападений, 27 преступлений закончились тяжкими телесными повреждениями.
В сентябре на улице Комсомольский городок, 3А между двумя соседями, мужчинам 36 лет и 51 года, произошел конфликт. После словесной перепалки более молодой оппонент ударил соперника молотком по голове. После избиение продолжилось телевизором, а затем уже полуживому мужчине засунули в рот шланг с водой. По заключению экспертов, смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.
Таким образом, можно сделать вывод, что больше всего убийств в прошлом году произошло в Советском округе (15), изнасилования чаще фиксировали в ЦАО и ОАО (по 4), «лидером» по разбойным нападениям и тяжким телесным повреждениям стал Центральный округ (15 и 43 соответственно). Если смотреть на общую картину преступлений, то наиболее криминальный район — Центральный, а наиболее безопасный — Октябрьский округ.
Ранее Город55 сообщал, что всего в прошлом году в Омской области зарегистрировали больше 24 тысяч преступлений, что на 5,1% больше, чем годом ранее.