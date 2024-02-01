Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году

В апреле в полицию обратилась 22-летняя омичка. Вместе с подругой она находилась в собственной квартире на Бульваре Архитекторов, когда к ним пришел еще один знакомый. Мужчина стал агрессивно себя вести и потребовал, чтобы гостья хозяйки заняла ему 15 тысяч рублей. Отказ разозлил его еще больше. Омич достал из кармана кухонный нож и приставил его к шее девушки. После угроз он сказал, что ждет перевода на карту, и ушел из квартиры. Мужчину задержали, свое поведение он объяснил алкогольным опьянением.