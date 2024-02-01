Больше 50 тысяч. В Омской области выросла средняя заработная плата

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Итак, Омскстат предоставил данные, опираясь на которые, можно сказать, что с ноября прошлого года зарплата у жителей Омской области выросла на 14,1%. Какую же профессию стоит выбрать, чтобы получать больше всех? У работников, занимающихся на производстве кокса и нефтепродуктов, ежемесячная зарплата доходит до 133 тыс рублей. Не особо ценится работа тех, кто задействован в сфере одежды. Зарплата за месяц работы в этой отрасли составляет около 18 тыс рублей.
В таких сферах как транспортировка и хранение, строительство, государственное управление, ремонт машин и оборудования зарплата больше 50 тыс рублей.