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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Омскстат опубликовал данные о средней заработной плате в регионе

Больше 50 тысяч. В Омской области выросла средняя заработная плата

1 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

Омскстат опубликовал данные о средней заработной плате в регионе

Согласно статистике, жители Омской области в среднем получают ежемесячно от 50 тысяч рублей.

Итак, Омскстат предоставил данные, опираясь на которые, можно сказать, что с ноября прошлого года зарплата у жителей Омской области выросла на 14,1%. Какую же профессию стоит выбрать, чтобы получать больше всех? У работников, занимающихся на производстве кокса и нефтепродуктов, ежемесячная зарплата доходит до 133 тыс рублей. Не особо ценится работа тех, кто задействован в сфере одежды. Зарплата за месяц работы в этой отрасли составляет около 18 тыс рублей.

В таких сферах как транспортировка и хранение, строительство, государственное управление, ремонт машин и оборудования зарплата больше 50 тыс рублей.

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#Общество#Омск#Строительство#Статистика#Заработная плата#Профессия#Анастасия Чернобаева
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