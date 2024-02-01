Без договора. Экс-чиновник Штейнборм покинул пост первого проректора ОмГМУ

Таким образом он проработал в вузе шесть лет. В 2018 году Штейнборм начинал как советник ректора. После он стал постепенно подниматься по карьерной лестнице. Ему доверили обязанности проректора по административно-правовой и кадровой работе. После этого он дослужился до должности первого проректора.