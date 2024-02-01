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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

иллюстрация

Без договора. Экс-чиновник Штейнборм покинул пост первого проректора ОмГМУ

1 февраля 2024, 11:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске экс-чиновник Штейнборм покинул пост первого проректора ОмГМУ

Штейнборм проработал в вузе несколько лет и в этом году с ним решили не продлевать контракт.

Стало известно, что Иван Штейнборм больше не работает в омском медицинском университете. На сайте учебного заведения пропали его данные.

Несколько дней назад, в конце января, он еще представлял вуз как первый проректор. Соответствующие записи есть в официальном сообществе ОмГМУ. Как пишет «Новый Омск», у Штейнборма завершился срок действия трудового контракта.

Таким образом он проработал в вузе шесть лет. В 2018 году Штейнборм начинал как советник ректора. После он стал постепенно подниматься по карьерной лестнице. Ему доверили обязанности проректора по административно-правовой и кадровой работе. После этого он дослужился до должности первого проректора.

Штейнборм до ОмГМУ успел поработать в областном правительстве. Он являлся первым замминистра имущественных отношений региона. Кроме того, в его профессиональной биографии есть Агентство развития и инвестиций Омской области. Иван Штейнборм трудился там в качестве заместителя генерального директора в 2017 году. Кроме того, он был заместителем директора — главным технологом филиала Федеральной кадастровой палаты в Омской области.

Ранее Город55 писал о работниках ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, которые опасаются дискриминации по возрасту. Страхи сотрудников небезосновательны, поскольку ректор Замятин утвердил сомнительный приказ. В нем упоминается возраст — 39 лет.

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#Общество#Омск#Омская область#Вуз#Отставки и назначения#Новости#ОмГМУ#Алина Ясинская
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