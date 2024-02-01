Антирекорд. В январе «Уральские авиалинии» совершили лишь 4% перелетов без задержек

Непривычно низко оказался «Аэрофлот», сделав лишь 61,2% своевременных вылетов. «СмартАвиа» же, которая была лидером в ноябре прошлого года, сейчас совершила лишь 50% перелетов без опозданий. Столько же у «ЮТэйр». 45,2% и 40% по этому показателю у компаний «Россия» и «Qazaq Air» соответственно. Замыкают рейтинг «Уральские авиалинии» с 4,2% вылетов без задержек, это новый антирекорд.