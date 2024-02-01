Антирекорд. В январе «Уральские авиалинии» совершили лишь 4% перелетов без задержек

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Традиционный рейтинг регулярности полетов опубликовали на сайте омского аэропорта. В январе лидерство разделили сразу две компании — «Uzbekistan Airways» из Узбекистана и «Красавиа», они совершили все перелеты вовремя. Далее следует «Нордстар» с показателем регулярности 92,3%.
88,9% своевременных вылетов у авиакомпании «Икар», а замыкает пятерку лидеров «ЮВТаэро» (87,5%). На шестом месте расположилась компания «Ямал», которая выполнила 85,3% рейсов без задержек. Чуть ниже в рейтинге — «Ред Вингс» (77,3%) и «Победа» (67,7%). Самолеты «S7 Airlines», в свою очередь, совершили 65,4% вылетов без опозданий, за ними — «Северный ветер» (64%) и «Азимут» (62,5%).
Непривычно низко оказался «Аэрофлот», сделав лишь 61,2% своевременных вылетов. «СмартАвиа» же, которая была лидером в ноябре прошлого года, сейчас совершила лишь 50% перелетов без опозданий. Столько же у «ЮТэйр». 45,2% и 40% по этому показателю у компаний «Россия» и «Qazaq Air» соответственно. Замыкают рейтинг «Уральские авиалинии» с 4,2% вылетов без задержек, это новый антирекорд.