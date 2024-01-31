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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

иллюстрация

Усыновляют чаще малышей. Омичи забрали из детских домов 159 сирот в прошлом году

31 января 2024, 12:14
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области забрали из детских домов 159 сирот в прошлом году

Родители выбирают преимущественно девочек, но мальчики также часто обретают семью.

Стало известно, насколько часто жители региона забирают детей из детских домов. Об этом рассказала начальник управления ЗАГСа Омской области Наталья Биляченко. Она представила информацию за 2023 год.

По данным Биляченко, омские родители взяли к себе в семьи 159 сирот. Регистрировали на удочерение при этом больше девочек — 88 человек. Одновременно с этим дом обрел 71 мальчик.

Детей в возрасте до одного года забирают из детдомов чаще всего. Биляченко сообщила о работе ЗАГСа в этом направлении на сегодняшней пресс-конференции. Также в рамках этого мероприятия стало известно, сколько в прошлом году было заключено «возрастных» браков в регионе. Так, например, брачный союз заключил 90-летний мужчина. Его официальной спутницей стала 59-летняя женщина.

Добавим, что по данным сайта уполномоченного по правам ребенка в Омской области, на территории региона проживает почти шесть тыс сирот. Информация актуальна на 1 января 2023 года.

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#Общество#Омск#Омская область#Сирота#Дети#Сироты#Дети-сироты#Детский дом#Несовершеннолетние дети#Новости#ЗАГС#Алина Ясинская#Усыновление
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