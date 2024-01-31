Усыновляют чаще малышей. Омичи забрали из детских домов 159 сирот в прошлом году

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Стало известно, насколько часто жители региона забирают детей из детских домов. Об этом рассказала начальник управления ЗАГСа Омской области Наталья Биляченко. Она представила информацию за 2023 год.
По данным Биляченко, омские родители взяли к себе в семьи 159 сирот. Регистрировали на удочерение при этом больше девочек — 88 человек. Одновременно с этим дом обрел 71 мальчик.
Детей в возрасте до одного года забирают из детдомов чаще всего. Биляченко сообщила о работе ЗАГСа в этом направлении на сегодняшней пресс-конференции. Также в рамках этого мероприятия стало известно, сколько в прошлом году было заключено «возрастных» браков в регионе. Так, например, брачный союз заключил 90-летний мужчина. Его официальной спутницей стала 59-летняя женщина.
Добавим, что по данным сайта уполномоченного по правам ребенка в Омской области, на территории региона проживает почти шесть тыс сирот. Информация актуальна на 1 января 2023 года.