Усыновляют чаще малышей. Омичи забрали из детских домов 159 сирот в прошлом году

Детей в возрасте до одного года забирают из детдомов чаще всего. Биляченко сообщила о работе ЗАГСа в этом направлении на сегодняшней пресс-конференции. Также в рамках этого мероприятия стало известно, сколько в прошлом году было заключено «возрастных» браков в регионе. Так, например, брачный союз заключил 90-летний мужчина. Его официальной спутницей стала 59-летняя женщина.