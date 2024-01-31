Виталий Хоценко: «В Омске показатели ввода жилья в 2023 году превзошли план»

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В прошлом году плановые показатели по этому критерию удалось превзойти. По словам главы региона, в эксплуатацию ввели больше 740 тысяч кв. метров жилья. Отметил губернатор и то, что качество жилья меняется в лучшую сторону.
«Новые микрорайоны строятся по современным улучшенным стандартам, с благоустроенными дворами, удобными детскими площадками, с хорошо оборудованными спортивными пространствами для подростков и с зонами отдыха для старшего поколения», — отметил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Ранее редакция Города55 писала, что омская строительная компания «Завод сборного железобетона №6» получила положительное заключение на проект строительства жилого дома. Многоэтажка под №10 появится в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря.