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Виталий Хоценко: «В Омске показатели ввода жилья в 2023 году превзошли план»

Виталий Хоценко: «В Омске показатели ввода жилья в 2023 году превзошли план»

31 января 2024, 04:56
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области подвел итоги в жилищном строительстве.

В прошлом году плановые показатели по этому критерию удалось превзойти. По словам главы региона, в эксплуатацию ввели больше 740 тысяч кв. метров жилья. Отметил губернатор и то, что качество жилья меняется в лучшую сторону.

«Новые микрорайоны строятся по современным улучшенным стандартам, с благоустроенными дворами, удобными детскими площадками, с хорошо оборудованными спортивными пространствами для подростков и с зонами отдыха для старшего поколения», — отметил Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Ранее редакция Города55 писала, что омская строительная компания «Завод сборного железобетона №6» получила положительное заключение на проект строительства жилого дома. Многоэтажка под №10 появится в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря.

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#Общество#Анастасия Чернобаева
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