В Омске водитель сбил 13-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
К месту происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов, которыми предварительно было установлено, что 26-летний мужчина находился за рулем Toyota. Он ехал по улице 3-я Ленинградская.
13-летняя девочка в это время переходила дорогу вне пешеходного перехода возле дома №43. Там машина и сбила ее.
Пострадавшую доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.
ДТП с участием детей случаются довольно часто. Так, например, в Омской области водитель сбил 12-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Также совсем недавно в Омске под колеса машины попал мальчик, который перебегал дорогу возле школы.