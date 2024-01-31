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В Омске произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки

В Омске водитель сбил 13-летнюю школьницу

31 января 2024, 05:49
Фото: 1MI

В Омске произошло ДТП с участием несовершеннолетней девочки

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали о ДТП, в котором прострадала несовершеннолетняя девочка.

К месту происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов, которыми предварительно было установлено, что 26-летний мужчина находился за рулем Toyota. Он ехал по улице 3-я Ленинградская.

13-летняя девочка в это время переходила дорогу вне пешеходного перехода возле дома №43. Там машина и сбила ее.

Пострадавшую доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

ДТП с участием детей случаются довольно часто. Так, например, в Омской области водитель сбил 12-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Также совсем недавно в Омске под колеса машины попал мальчик, который перебегал дорогу возле школы.

Будет проверка. В ДТП на одной из улиц Омска пострадал 6-летний мальчик
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#Происшествия#ДТП#Омск#Пешеходный переход#Анастасия Чернобаева
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