В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО

Отметим, что появление новых мемориальных объектов в Омске обсуждается практически на каждом пленарном заседании городского Совета. В 2023 году депутаты одобрили идею создания единой концепции, в рамках которой будут изготавливаться и устанавливаться доски, но какого-то видимого продолжения эта история пока не получила.