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В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО

В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО

31 января 2024, 06:29
Фото: 1MI

В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО

Трое омичей стали кавалерами ордена Мужества посмертно.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета в очередной раз говорили об установке мемориальных досок. Было предложено установить 3 новых мемориальных объекта: два на стене лицея №149 (бульвар Заречный, Кировский округ Омска) и 1 на стене гимназии №85 (улица Фрунзе, Центральный округ).

На этих мемориальных досках будут выгравированы имена Алексея Канского, Алексея Кучина и Евгения Плаксина, учившихся в лицее и гимназии соответственно. Все трое участвовали в специальной военной операции и погибли, а посмертно были награждены орденами Мужества.

Данный вопрос обсуждался в комитете городского Совета по финансово-бюджетным вопросам. На сегодняшнем пленарном заседании предложение установить мемориальные доски было одобрено.

Отметим, что появление новых мемориальных объектов в Омске обсуждается практически на каждом пленарном заседании городского Совета. В 2023 году депутаты одобрили идею создания единой концепции, в рамках которой будут изготавливаться и устанавливаться доски, но какого-то видимого продолжения эта история пока не получила.

В Омске появятся еще три мемориальных доски с именами военных
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#Общество#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Мемориальные доски
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