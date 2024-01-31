В Омске установят еще три мемориальных доски с именами погибших на СВО

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета в очередной раз говорили об установке мемориальных досок. Было предложено установить 3 новых мемориальных объекта: два на стене лицея №149 (бульвар Заречный, Кировский округ Омска) и 1 на стене гимназии №85 (улица Фрунзе, Центральный округ).
На этих мемориальных досках будут выгравированы имена Алексея Канского, Алексея Кучина и Евгения Плаксина, учившихся в лицее и гимназии соответственно. Все трое участвовали в специальной военной операции и погибли, а посмертно были награждены орденами Мужества.
Данный вопрос обсуждался в комитете городского Совета по финансово-бюджетным вопросам. На сегодняшнем пленарном заседании предложение установить мемориальные доски было одобрено.
Отметим, что появление новых мемориальных объектов в Омске обсуждается практически на каждом пленарном заседании городского Совета. В 2023 году депутаты одобрили идею создания единой концепции, в рамках которой будут изготавливаться и устанавливаться доски, но какого-то видимого продолжения эта история пока не получила.