В Омске пропал пожилой мужчина в женской куртке

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Пенсионер ушел из дома сегодня, 31 января, и пропал. Рост мужчины 156 сантиметров, он нормального телосложения, у него седые волосы и карие глаза.
Был одет в синюю женскую куртку с капюшоном и серую футболку с длинными рукавами, также на нем черные штаны.
Если вы видели где-либо человека с похожими приметами, то позвоните на горячую линию. Ее номер — 88007005452.
Ранее редакция Города55 писала, что две недели назад пропал мужчина. На нем была серая кепке.