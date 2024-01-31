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В Омске ищут 72-летнего местного жителя в женской куртке

В Омске пропал пожилой мужчина в женской куртке

31 января 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Омске ищут 72-летнего местного жителя в женской куртке

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилось объявление о пропаже 72-летнего мужчины.

Пенсионер ушел из дома сегодня, 31 января, и пропал. Рост мужчины 156 сантиметров, он нормального телосложения, у него седые волосы и карие глаза.

Был одет в синюю женскую куртку с капюшоном и серую футболку с длинными рукавами, также на нем черные штаны.

Если вы видели где-либо человека с похожими приметами, то позвоните на горячую линию. Ее номер — 88007005452.

Ранее редакция Города55 писала, что две недели назад пропал мужчина. На нем была серая кепке.

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#Общество#Омск#Поисково-спасательный отряд#Объявление#Пропажа#ЛизаАлерт#Анастасия Чернобаева
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