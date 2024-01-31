В Омске открыли вакансии для казначеев. Чем предстоит заниматься и сколько им платят

Соискателям готовы предложить зарплату от 31 000 до 38 000 тысяч рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы, знать законы Российской Федерации. Казначеи занимаются ведением бюджетного учета, следят за расходованием средств на различные программы.