В Омске открыли вакансии для казначеев. Чем предстоит заниматься и сколько им платят

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Управлении федерального казначейства по Омской области сегодня, 31 января, открыли свежие вакансии. Так, в отдел централизованной бухгалтерии требуются казначеи.
Соискателям готовы предложить зарплату от 31 000 до 38 000 тысяч рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы, знать законы Российской Федерации. Казначеи занимаются ведением бюджетного учета, следят за расходованием средств на различные программы.
Также в ведомстве в отделе информационных систем ищут ведущего специалиста-эксперта для обслуживания и настройки ИТ-инфраструктуры. Зарплата — от 31 000 до 38 000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске открыли вакансию председателя Советского районного суда. Также судьи требуются в Арбитражный суд, Кировский районный суд, Октябрьский районный суд (2 вакансии).