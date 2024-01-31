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В Омске открыли вакансии для казначеев. Чем предстоит заниматься и сколько им платят

31 января 2024, 05:26
Фото: 1MI
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В Омской области открыли вакансии для казначеев с зарплатой до 38 тысяч в месяц

Казначеи занимаются ведением бюджетного учета, следят за расходованием средств на различные программы.

В Управлении федерального казначейства по Омской области сегодня, 31 января, открыли свежие вакансии. Так, в отдел централизованной бухгалтерии требуются казначеи.

Соискателям готовы предложить зарплату от 31 000 до 38 000 тысяч рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование и стаж государственной службы, знать законы Российской Федерации. Казначеи занимаются ведением бюджетного учета, следят за расходованием средств на различные программы.

Также в ведомстве в отделе информационных систем ищут ведущего специалиста-эксперта для обслуживания и настройки ИТ-инфраструктуры. Зарплата — от 31 000 до 38 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске открыли вакансию председателя Советского районного суда. Также судьи требуются в Арбитражный суд, Кировский районный суд, Октябрьский районный суд (2 вакансии).

В Омске открыли вакансии для председателя районного суда и еще четырех судей
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#Омск#Зарплата#Бюджет#Вакансии#Казна#Евгений Игишев#Государственная служба
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