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Published Сегодня, 06:54

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Сухарев: не стоит ожидать снижения ключевой ставки ЦБ

Сухарев: не стоит ожидать снижения ключевой ставки ЦБ

31 января 2024, 06:54
Фото: 1MI
Экономист Олег Сухарев, выразил свою точку зрения относительно возможного изменения ключевой ставки Центрального банка.

По его словам, банк принимает решение о ставке, основываясь на своем понимании уровня инфляции и ожиданий по ее изменению. Однако при этом он также учитывает пожелания правительства и президента, сообщает RT.

Согласно мнению экономиста, не следует ожидать снижения ключевой ставки 16 февраля. Однако, Сухарев не может предсказать насколько именно будет снижен данный показатель во второй половине 2024 года.

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