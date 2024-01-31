Сухарев: не стоит ожидать снижения ключевой ставки ЦБ

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По его словам, банк принимает решение о ставке, основываясь на своем понимании уровня инфляции и ожиданий по ее изменению. Однако при этом он также учитывает пожелания правительства и президента, сообщает RT.
Согласно мнению экономиста, не следует ожидать снижения ключевой ставки 16 февраля. Однако, Сухарев не может предсказать насколько именно будет снижен данный показатель во второй половине 2024 года.