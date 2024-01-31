Стали неотъемлемой частью. Омский «Авангард» продлил контракты с тремя нападающими

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
С Марком Вербой заключили односторонний контракт на один сезон, с Михаилом Беляевым — двусторонний контракт на два сезона, с Никитой Холодилиным — двусторонний контракт на два сезона.
Как отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов, эти три игрока стали неотъемлемой частью команды, коллектива. Несмотря на то, что кто-то может не получать много игрового времени или быть неравным по очкам, но в раздевалке и на скамейке запасных они незаменимы.
Напомним, «Авангард» гарантировал себе выход в плей-офф. Сейчас команда занимает второе место в Восточной конференции, пока лидером является магнитогорский «Металлург».