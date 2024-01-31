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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 05:10

«Авангард» продлил контракты с тремя игроками

Стали неотъемлемой частью. Омский «Авангард» продлил контракты с тремя нападающими

31 января 2024, 04:09
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» продлил контракты с тремя игроками

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» сообщили, что Марк Верба, Михаил Беляев и Никита Холодилин продолжат играть за омскую команду.

С Марком Вербой заключили односторонний контракт на один сезон, с Михаилом Беляевым — двусторонний контракт на два сезона, с Никитой Холодилиным — двусторонний контракт на два сезона.

Как отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов, эти три игрока стали неотъемлемой частью команды, коллектива. Несмотря на то, что кто-то может не получать много игрового времени или быть неравным по очкам, но в раздевалке и на скамейке запасных они незаменимы.

Напомним, «Авангард» гарантировал себе выход в плей-офф. Сейчас команда занимает второе место в Восточной конференции, пока лидером является магнитогорский «Металлург».

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#Спорт#Анастасия Чернобаева
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