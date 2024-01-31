Стали неотъемлемой частью. Омский «Авангард» продлил контракты с тремя нападающими

Как отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов, эти три игрока стали неотъемлемой частью команды, коллектива. Несмотря на то, что кто-то может не получать много игрового времени или быть неравным по очкам, но в раздевалке и на скамейке запасных они незаменимы.