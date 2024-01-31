Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии

Руководители этно-парка (бизнес принадлежит компании ООО «Электус» под учредительством Натальи Парамоновой) пытались найти новое место на территории «Зеленого острова» и просили дать отсрочку, но компромисс так и не был достигнут. В качестве одного из возможных вариантов для переезда рассматривался парк 300-летия Омска на Левобережье. Однако и в таком варианте этно-парку отказали, объяснив, что не видят его там.