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Published Сегодня, 12:39

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Updated Сегодня, 12:47

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Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии

31 января 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
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Омскому этно-парку «Ферма» пришлось закрыться и покинуть «Зеленый остров»

Арендатора попросили покинуть занимаемую территорию на «Зеленом острове» из-за расширения парка развлечений, принадлежащего бизнесмену Хусайну Закриеву.

Этно-парку «Ферма», с июня 2018 года занимающему площадку на территории «Зеленого острова», все-таки пришлось прекратить свою деятельность. Об этом владельцы этно-парка заявили в официальном паблике.

«Много хочется сказать, но не будем», — написали руководители проекта.

Сейчас они распродают накопленное имущество — от беседок и бань до посуды и инвентаря.

Напомним, что руководителей этно-парка внезапно попросили покинуть территорию в ноябре прошлого года. Связано это с расширением территории парка развлечений «Вокруг света», которым владеет гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. К лету 2024-го территория парка должна увеличиться в три раза.

Руководители этно-парка (бизнес принадлежит компании ООО «Электус» под учредительством Натальи Парамоновой) пытались найти новое место на территории «Зеленого острова» и просили дать отсрочку, но компромисс так и не был достигнут. В качестве одного из возможных вариантов для переезда рассматривался парк 300-летия Омска на Левобережье. Однако и в таком варианте этно-парку отказали, объяснив, что не видят его там.

«Площадка до сих пор не определена, даже промежуточная. Дальше разговоров дело не сдвинулось. Места рассматривались разные: и на Зеленом острове, и в городе, но договор никто не предложил, все только на словах, из которых следует, что максимум на год возможно подписание договора. При таком отношении проект просто не рентабелен. В общем на сегодняшний день ситуация очень печальная», — рассказал Городу55 представитель этно-парка «Ферма».
Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева
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#Общество#Бизнес#Омск#Парк#Закрытие#Новости#Зеленый остров#Конфликт#Юлия Истомина#Парк вокруг света#Бани#Хусайн Закриев
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