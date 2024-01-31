Распродают бани и беседки. Омский этно-парк «Ферма» заявил о вынужденном закрытии

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Этно-парку «Ферма», с июня 2018 года занимающему площадку на территории «Зеленого острова», все-таки пришлось прекратить свою деятельность. Об этом владельцы этно-парка заявили в официальном паблике.
«Много хочется сказать, но не будем», — написали руководители проекта.
Сейчас они распродают накопленное имущество — от беседок и бань до посуды и инвентаря.
Напомним, что руководителей этно-парка внезапно попросили покинуть территорию в ноябре прошлого года. Связано это с расширением территории парка развлечений «Вокруг света», которым владеет гендиректор компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. К лету 2024-го территория парка должна увеличиться в три раза.
Руководители этно-парка (бизнес принадлежит компании ООО «Электус» под учредительством Натальи Парамоновой) пытались найти новое место на территории «Зеленого острова» и просили дать отсрочку, но компромисс так и не был достигнут. В качестве одного из возможных вариантов для переезда рассматривался парк 300-летия Омска на Левобережье. Однако и в таком варианте этно-парку отказали, объяснив, что не видят его там.
«Площадка до сих пор не определена, даже промежуточная. Дальше разговоров дело не сдвинулось. Места рассматривались разные: и на Зеленом острове, и в городе, но договор никто не предложил, все только на словах, из которых следует, что максимум на год возможно подписание договора. При таком отношении проект просто не рентабелен. В общем на сегодняшний день ситуация очень печальная», — рассказал Городу55 представитель этно-парка «Ферма».