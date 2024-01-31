Подходит к людям. В Таре ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В городе Тара объявили карантин из-за бешенства. На улице Мичурина была найдена инфицированная енотовидная собака. Об этом сообщается в телеграм-канале «Тарское Прииртышье» со ссылкой на Тарскую областную межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных.
Специалисты обошли микрорайон, где нашли бешеного зверя, чтобы исключить распространение смертельно опасной инфекции. Они вакцинировали найденных животных, было привито порядка 200 кошек, собак и голов рогатого скота.
В начале февраля, 1 и 2 числа, сотрудники ветстанции еще раз проведут повторный обход территории. Глава Тарской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Игорь Пузаков попросил местных жителей не препятствовать вакцинации домашней живности. Более того, тарчане могут самостоятельно организовать процедуру, позвонив предварительно по номеру телефона 2-05-15.
Ранее Город55 писал о других очагах бешенства на территории области. С начала 2024 года обнаружили четыре инфицированного животного, включая енотовидную собаку в Таре. К слову, в прошлом году в регионе регистрировали 20 вспышек болезни. Омская область уже несколько лет считается неблагополучным по бешенству населенным пунктом.