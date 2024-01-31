Подходит к людям. В Таре ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

Ранее Город55 писал о других очагах бешенства на территории области. С начала 2024 года обнаружили четыре инфицированного животного, включая енотовидную собаку в Таре. К слову, в прошлом году в регионе регистрировали 20 вспышек болезни. Омская область уже несколько лет считается неблагополучным по бешенству населенным пунктом.