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Published Сегодня, 11:01

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Updated Сегодня, 11:03

иллюстрация

Подходит к людям. В Таре ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

31 января 2024, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Таре Омской области ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки

На территории региона с начала года обнаружено уже четыре очага смертельно опасной инфекции.

В городе Тара объявили карантин из-за бешенства. На улице Мичурина была найдена инфицированная енотовидная собака. Об этом сообщается в телеграм-канале «Тарское Прииртышье» со ссылкой на Тарскую областную межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных.

Специалисты обошли микрорайон, где нашли бешеного зверя, чтобы исключить распространение смертельно опасной инфекции. Они вакцинировали найденных животных, было привито порядка 200 кошек, собак и голов рогатого скота.

В начале февраля, 1 и 2 числа, сотрудники ветстанции еще раз проведут повторный обход территории. Глава Тарской областной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных Игорь Пузаков попросил местных жителей не препятствовать вакцинации домашней живности. Более того, тарчане могут самостоятельно организовать процедуру, позвонив предварительно по номеру телефона 2-05-15.

Ранее Город55 писал о других очагах бешенства на территории области. С начала 2024 года обнаружили четыре инфицированного животного, включая енотовидную собаку в Таре. К слову, в прошлом году в регионе регистрировали 20 вспышек болезни. Омская область уже несколько лет считается неблагополучным по бешенству населенным пунктом.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Карантин#Инфекция#Бешенство#Вакцинация#Новости#Алина Ясинская
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