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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Омским садоводам продавали семена несуществующих растений под видом привычных

Под видом моркови. Омским садоводам продавали семена несуществующих растений

31 января 2024, 13:08
Фото: 1MI

Омским садоводам продавали семена несуществующих растений под видом привычных

О пугающих находках в пачках семян рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Специалисты Россельхознадзора провели проверки в некоторых омских магазинах и нашли подозрительные пачки семян. Выяснилось, что два индивидуальных предпринимателя продавали семена для выращивания растений, которые не числятся в государственном реестре.

Так, например, омским садоводам предлагали купить несуществующие сорта баклажанов, свеклы, фасоли, кукурузы и моркови, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. После проверки предпринимателям выдали предупреждения.

Напомним, что в конце прошлого года специалисты Россельхознадзора обнаружили у регионального производителя пельмени без мяса в составе. В ходе проверки стало ясно, что в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки» нет индейки в составе. К сожалению, часть из них уже успела попасть в магазины. Предпринимателю объявили предостережение, а торговые точки предупредили о поступлении «сомнительных» пельменей.

А что тогда ели? В Омской области в тонне пельменей с индейкой не нашли мясо индейки
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#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Растение#Растения#Проверки#Семена#Анастасия Баянова
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