Под видом моркови. Омским садоводам продавали семена несуществующих растений

Напомним, что в конце прошлого года специалисты Россельхознадзора обнаружили у регионального производителя пельмени без мяса в составе. В ходе проверки стало ясно, что в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки» нет индейки в составе. К сожалению, часть из них уже успела попасть в магазины. Предпринимателю объявили предостережение, а торговые точки предупредили о поступлении «сомнительных» пельменей.