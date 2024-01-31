Под видом моркови. Омским садоводам продавали семена несуществующих растений

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Специалисты Россельхознадзора провели проверки в некоторых омских магазинах и нашли подозрительные пачки семян. Выяснилось, что два индивидуальных предпринимателя продавали семена для выращивания растений, которые не числятся в государственном реестре.
Так, например, омским садоводам предлагали купить несуществующие сорта баклажанов, свеклы, фасоли, кукурузы и моркови, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. После проверки предпринимателям выдали предупреждения.
Напомним, что в конце прошлого года специалисты Россельхознадзора обнаружили у регионального производителя пельмени без мяса в составе. В ходе проверки стало ясно, что в продукте под названием «Пельмени из мяса индейки» нет индейки в составе. К сожалению, часть из них уже успела попасть в магазины. Предпринимателю объявили предостережение, а торговые точки предупредили о поступлении «сомнительных» пельменей.