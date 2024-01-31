Пешком и на автомобилях. Охранникам аэропорта Омск-Федоровка заплатят больше миллиона

По условиям контракта, подрядчик должен будет обеспечить безопасность охраняемых объектов и имущества, пресекать любые попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц на закрытую часть охраняемого объекта. На территории аэропорта в Федоровке предстоит организовать три круглосуточных поста в составе пяти охранников в униформе. Три охранника должны патрулировать территорию аэропорта Омск-Федоровка, один — железнодорожные пути от станции Петрушенко до склада ГМС, еще один — трансформаторные подстанции. Патрулирование будет как пешим, так и на двух автомобилях.