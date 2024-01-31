Пешком и на автомобилях. Охранникам аэропорта Омск-Федоровка заплатят больше миллиона

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Омске ищут подрядчика, который с 1 марта по 30 апреля 2024 года займется охраной объектов на территории недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка». «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнический сооружений» готово заплатить за работу 1,089 млн рублей.
По условиям контракта, подрядчик должен будет обеспечить безопасность охраняемых объектов и имущества, пресекать любые попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц на закрытую часть охраняемого объекта. На территории аэропорта в Федоровке предстоит организовать три круглосуточных поста в составе пяти охранников в униформе. Три охранника должны патрулировать территорию аэропорта Омск-Федоровка, один — железнодорожные пути от станции Петрушенко до склада ГМС, еще один — трансформаторные подстанции. Патрулирование будет как пешим, так и на двух автомобилях.
До 1 марта охраной территории аэропорта, кстати, занимается омский ЧОП «Зенит-М». За два месяца работы ему заплатили 970 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что аэропорт в Федоровке собираются достроить примерно к 2028 году. Реализацией проекта займется ООО «Омскаэроинвест», принадлежащее миллиардеру Виктору Вексельбергу. Инвестиции в проект составят 42 млрд рублей.