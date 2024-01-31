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Пешком и на автомобилях. Охранникам аэропорта Омск-Федоровка заплатят больше миллиона

31 января 2024, 06:08
Фото: 1MI
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На двухмесячную охрану аэропорта Омск-Федоровка выделили больше миллиона рублей

До 1 марта за охрану объектов долгостроя отвечает омский ЧОП.

В Омске ищут подрядчика, который с 1 марта по 30 апреля 2024 года займется охраной объектов на территории недостроенного аэропорта «Омск-Федоровка». «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнический сооружений» готово заплатить за работу 1,089 млн рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен будет обеспечить безопасность охраняемых объектов и имущества, пресекать любые попытки несанкционированного проникновения посторонних лиц на закрытую часть охраняемого объекта. На территории аэропорта в Федоровке предстоит организовать три круглосуточных поста в составе пяти охранников в униформе. Три охранника должны патрулировать территорию аэропорта Омск-Федоровка, один — железнодорожные пути от станции Петрушенко до склада ГМС, еще один — трансформаторные подстанции. Патрулирование будет как пешим, так и на двух автомобилях.

До 1 марта охраной территории аэропорта, кстати, занимается омский ЧОП «Зенит-М». За два месяца работы ему заплатили 970 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что аэропорт в Федоровке собираются достроить примерно к 2028 году. Реализацией проекта займется ООО «Омскаэроинвест», принадлежащее миллиардеру Виктору Вексельбергу. Инвестиции в проект составят 42 млрд рублей.

Аэропорт Омск-Федоровка за 42 млрд рублей достроит миллиардер Виктор Вексельберг
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#Омск#Аэропорт#Долгострой#Подрядчик#Госзакупки#Омск-Федоровка#Новости#Охрана#Юлия Истомина
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