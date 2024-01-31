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Омский драмтеатр закупит париков на 300 тысяч рублей

Омский драмтеатр закупит париков на 300 тысяч рублей

31 января 2024, 11:00
Фото: Город55

Омский драмтеатр закупит париков на 300 тысяч рублей

Реквизит предназначен для спектакля по пьесе Льва Толстого.

Омскому академическому театру драмы понадобились парики. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок: театр хочет закупить «постижерских изделий» на общую сумму в 305 тысяч рублей. За 1 из этих париков театр готов заплатить 84 тысячи рублей, за второй — 82 500, стоимость остальных варьируется от 12 до 35 тысяч.

Согласно лоту, все парики нужны «для создания спектакля „Плоды просвещения“». По-видимому, речь идет о спектакле по пьесе Льва Толстого с таким названием, написанной в 1890 году. Ее действие происходит в русской помещичьей усадьбе.

Напомним: омский драмтеатр является бюджетным учреждением культуры Омской области, его официальные учредители — региональные министерства культуры и имущественных отношений.

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#Культура#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Драмтеатр
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