Омский драмтеатр закупит париков на 300 тысяч рублей

Омскому академическому театру драмы понадобились парики. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок: театр хочет закупить «постижерских изделий» на общую сумму в 305 тысяч рублей. За 1 из этих париков театр готов заплатить 84 тысячи рублей, за второй — 82 500, стоимость остальных варьируется от 12 до 35 тысяч.