Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

С 1 марта перевозить детей через границу станет сложнее

Омичам рассказали, что теперь перевозить детей через границу станет сложнее

31 января 2024, 12:01
Фото: 1MI

С 1 марта перевозить детей через границу станет сложнее

Теперь при поездках в страны ближнего зарубежья, куда не требуется загранпаспорт, ребенку будет необходимо подтверждение гражданства.

Соответствующий указ 22 ноября подписал Владимир Путин, документ вступает в силу с 1 марта 2024 года. Теперь, чтобы перевезти ребенка до 14 лет через границу, необходимо подтвердить его российское гражданство. Правило распространяется на посещение Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Пометка о наличии гражданства ставится в свидетельство о рождении, также может помочь внесение информации о детях в паспорт родителя. Отмечается, что, если гражданство ребенка не подтверждается таким образом, в выезде из страны могут отказать.

Чтобы поставить такую отметку или внести данные о детях в паспорт, родителям нужно обратиться в подразделения МВД по месту жительства. Срок готовности документов — до пяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Привлекает Сибирь. Рейс Москва-Омск вошел в топ-20 популярных авиамаршрутов по стране
Узнать подробнее
#Путешественник#Омск#Омская область#Дети#Новости#Путешествие#Паспорт#Загранпаспорт#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте
Сегодня, 08:33
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
Сегодня, 10:45
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
Сегодня, 03:06
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
Сегодня, 09:31
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
Сегодня, 03:46
Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова
Сегодня, 08:14