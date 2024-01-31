Омичам рассказали, что теперь перевозить детей через границу станет сложнее

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Соответствующий указ 22 ноября подписал Владимир Путин, документ вступает в силу с 1 марта 2024 года. Теперь, чтобы перевезти ребенка до 14 лет через границу, необходимо подтвердить его российское гражданство. Правило распространяется на посещение Казахстана, Киргизии и Белоруссии.
Пометка о наличии гражданства ставится в свидетельство о рождении, также может помочь внесение информации о детях в паспорт родителя. Отмечается, что, если гражданство ребенка не подтверждается таким образом, в выезде из страны могут отказать.
Чтобы поставить такую отметку или внести данные о детях в паспорт, родителям нужно обратиться в подразделения МВД по месту жительства. Срок готовности документов — до пяти рабочих дней, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области.