Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В суд обратились родные погибшего омича — его супруга и дети. Родные потребовали 500 тысяч рублей за гибель мужчины: омичи посчитали, что в медучреждении были дефекты при оказании медицинской помощи.
Речь идет о трагедии, которая случилась в марте 2021 года: житель Нововаршавского района попал в ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н. с коронавирусом. Его разместили в отделении гематологии и химиотерапии — у мужчины были сопутствующие заболевания, а коронавирус дал осложнения.
Находясь в палате интенсивной терапии на лечении, мужчина совершил попытку суицида и вскоре скончался. Родные омича посчитали, что врачи недосмотрели за мужчиной, хотя должны были следить за безопасностью пациента. В больнице признали, что омич не раз проявлял агрессию, но повлиять на его поведение якобы не смогли.
Известно, что омич не был ментально болен и не проходил лечения. Медики посчитали, что изменение в его поведении спровоцировала коронавирусная инфекция. Тем не менее, родные омича не приняли это оправдание и потребовали с больницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда каждому родственнику.
В больнице с требованиями не согласились, объяснив, что все медуслуги пациенту оказывали качественно и по регламенту.
В итоге суд встал на сторону семьи погибшего омича. Больница подала апелляцию, однако в Облсуде не нашли оснований для отмены решения. Теперь горбольнице придется выплатить полмиллиона рублей каждому члену семьи погибшего омича.