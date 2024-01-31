Незапланированная смерть. Родственники омича отсудили по 500 тысяч рублей у больницы

Известно, что омич не был ментально болен и не проходил лечения. Медики посчитали, что изменение в его поведении спровоцировала коронавирусная инфекция. Тем не менее, родные омича не приняли это оправдание и потребовали с больницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда каждому родственнику.