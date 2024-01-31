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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

В селе Калинино Омской области произошел масштабный пожар

Непреодолимая стихия. В Омской области сгорел дом

31 января 2024, 06:46
Фото: 1MI

В селе Калинино Омской области произошел масштабный пожар

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что пожар начался в доме в поселке Калинино.

Сообщение о возгорании поступило в 3 часа ночи. Когда подъехало первое пожарно-спасательное подразделение, частный дом и сарай уже горели, кровля дома обрушилась.

Открытый огонь удалось ликвидировать за один час, но спасти дом и хозпостройку не удалось. Их полностью разобрали.

Двадцать пять человек личного состава тушили пожар, и пять единиц техники было задействовано.

Недавно редакция Города55 писала о том, что в многоэтажном доме произошел крупный пожар. Жильцы смогли сами эвакуироваться, никто не пострадал.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#МЧС#Анастасия Чернобаева
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