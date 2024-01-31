Непреодолимая стихия. В Омской области сгорел дом

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Сообщение о возгорании поступило в 3 часа ночи. Когда подъехало первое пожарно-спасательное подразделение, частный дом и сарай уже горели, кровля дома обрушилась.
Открытый огонь удалось ликвидировать за один час, но спасти дом и хозпостройку не удалось. Их полностью разобрали.
Двадцать пять человек личного состава тушили пожар, и пять единиц техники было задействовано.
Недавно редакция Города55 писала о том, что в многоэтажном доме произошел крупный пожар. Жильцы смогли сами эвакуироваться, никто не пострадал.