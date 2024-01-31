Минприроды одобрило создание единого ученого совета по экологии и природопользованию

Как сообщает ТАСС, министр также отметил, что большую прикладную роль в разрезе госпрограмм и федеральных проектов играют научные изыскания по основным направлениям (водные ресурсы, лес, ТКО, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология). Здесь требуются инновационные и эффективные российские разработки, методики и технологии в сфере охраны природы. Главной в области сотрудничества с научным и экспертным сообществом является тема совершенствования законодательства. Нормативно-правовые основы природоохранной и природоресурсной деятельности следует постоянно обновлять с учетом изменяющихся производственных и общественных нужд.