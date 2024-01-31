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Минприроды одобрило создание единого ученого совета по экологии и природопользованию

Минприроды одобрило создание единого ученого совета по экологии и природопользованию

31 января 2024, 18:25
Фото: piqsels.com
Глава Минприроды РФ Александр Козлов поддержал инициативу по объединению научных советов двух подведомственных учреждений: ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология». Об этом говорится в протоколе встречи министра с учеными.

По словам Козлова, единый ученый совет начнет выполнять роль координатора направления научных исследований по существующим ключевым векторам деятельности Министерства природы. Участниками совета станут академики РАН, ведущие ученые России, топовые специалисты в сфере охраны водоемов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. Совет будет располагать полномочиями в решении вопросов стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, изменения законодательных норм и сотрудничества между странами.

Как сообщает ТАСС, министр также отметил, что большую прикладную роль в разрезе госпрограмм и федеральных проектов играют научные изыскания по основным направлениям (водные ресурсы, лес, ТКО, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология). Здесь требуются инновационные и эффективные российские разработки, методики и технологии в сфере охраны природы. Главной в области сотрудничества с научным и экспертным сообществом является тема совершенствования законодательства. Нормативно-правовые основы природоохранной и природоресурсной деятельности следует постоянно обновлять с учетом изменяющихся производственных и общественных нужд.

Согласно заявлению зампредседателя Совета по изучению производительных сил Светланы Липиной, сделанному в ходе встречи, для того чтобы эффективно управлять отраслью и определять главные направления работы на долгосрочную перспективу, необходимо наличие научно-исследовательской базы. В период санкционного давления, оказываемого на Российскую Федерацию, создание единого научного центра по проблемам экологии и природопользования играет огромное значение для страны.

По словам Степана Калмыкова, вице-президента РАН, председателя набсовета по глобальным экологическим проблемам, Минприроды РФ и РАН сотрудничают на высоком уровне. Эксперт выступил с предложением об усилении роли науки в процессе реализации крупных природоохранных и природоресурсных программ.

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