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В Омске из-за нечищенной дороги образовалась пробка

Машины буксуют. Из-за образовавшейся колеи на улице Омска образовалась пробка

31 января 2024, 07:45
Фото: 1MI

В Омске из-за нечищенной дороги образовалась пробка

В паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» местный житель поделился фото, на котором запечатлено, как водители выталкивают машины. Из-за образовавшейся колеи транспорт не смог самостоятельно выехать.

По словам очевидца, такая ситуация возникла на ул. Осоавиахимовская в девять часов утра. Из-за того, что дорога была не почищена от снега, образовалась колея. Машины начали буксовать, из-за чего и заблокировался въезд и выезд для автомобилей.

Автор публикации обратился к дорожным службам и УК и «поблагодарил» их за чищенные дороги.

Фото: «ВКонтакте»/ Инцидент Омск

Администрация города в свою очередь прокомментировала данный пост. По словам представителей мэрии, информацию внесли в планы дорожных служб. Но назвать точный срок выполнения работ невозможно, отметили в пресс-службе.

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#Общество#Город#Администрация#Инцидент#Колея#Машины#Водители#Анастасия Чернобаева
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