Машины буксуют. Из-за образовавшейся колеи на улице Омска образовалась пробка

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам очевидца, такая ситуация возникла на ул. Осоавиахимовская в девять часов утра. Из-за того, что дорога была не почищена от снега, образовалась колея. Машины начали буксовать, из-за чего и заблокировался въезд и выезд для автомобилей.
Автор публикации обратился к дорожным службам и УК и «поблагодарил» их за чищенные дороги.
Администрация города в свою очередь прокомментировала данный пост. По словам представителей мэрии, информацию внесли в планы дорожных служб. Но назвать точный срок выполнения работ невозможно, отметили в пресс-службе.