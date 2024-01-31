Магазинов много, библиотека одна: в Омске переименовали очередную остановку

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Одна из остановок общественного транспорта в Омске поменяет свое название. Речь об остановке «Магазин» на 10-й Чередовой: администрация Ленинского округа предложила депутатам городского Совета переименовать ее в «Библиотеку имени Зои Космодемьянской», и те эту идею поддержали
Автором инициативы стало руководство бюджетного учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки». В пояснительной записке уточняется, что остановки «Магазин» есть в разных частях города, тогда как библиотека имени Зои Космодемьянской — одна из лучших библиотек Омска, названная к тому же в честь героини войны.
— Изменение наименований остановочных пунктов позволит повысить общественную и социальную значимость библиотеки, будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и быстрому поиску библиотеки жителями, — говорится в пояснительной записке.
Переименование последовательно одобрили топонимическая комиссия, комитет городского Совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а потом и весь созыв ГС. Пленарное заседание состоялось сегодня, 31 января. По-видимому, уже в ближайшие дни пассажиры общественного транспорта могут услышать новое название остановки.