Магазинов много, библиотека одна: в Омске переименовали очередную остановку

Автором инициативы стало руководство бюджетного учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки». В пояснительной записке уточняется, что остановки «Магазин» есть в разных частях города, тогда как библиотека имени Зои Космодемьянской — одна из лучших библиотек Омска, названная к тому же в честь героини войны.