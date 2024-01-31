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Игра с «Барысом» будет особенной: нападающий «Авангарда» Юрчо о настрое перед матчем

31 января 2024, 10:50
Фото: Город55
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Нападающий «Авангарда» Юрчо рассказал, что матч с «Барысом» будет особенным

Игрок отметил, что команда не должна допускать ошибок, как во встрече с «Трактором».

Нападающий омского «Авангарда» Томаш Юрчо рассказал о настрое перед игрой с «Барысом». Матч пройдет сегодня, 31 января, в Астане. Видеокомментарий словацкого хоккеиста опубликовали на youtube-канале «Авангард ТВ».

Отметим, что Юрчо ранее играл за «Барыс» в сезоне 2021/2022.

«Мне нравилось в „Барысе“. Тот сезон для меня оказался коротким, потому что я приехал в конце ноября. А потом чемпионат остановили из-за коронавируса. Затем были олимпийские игры. Сегодняшняя игра будет в какой-то степени особенной, но стараюсь не думать об этом и относится к ней, как к любой другой», — рассказал нападающий.

Хоккеист добавил, что «Авангарду» нужно не допустить ошибок, которые произошли во время игры с «Трактором». Напомним, 28 января «ястребы» на домашнем льду проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, хотя изначально вели 3:0.

«Сложно сказать, что случилось в игре с „Трактором“. Мы вели в счете, а в итоге упустили. Знаю, что каждый старается. Не было такого, что мы бросили играть. В спорте случается, что команда может отыграться. К сожалению, это сделал наш противник. Гонка за лидерство в Конференции не меняет нашего настроя, мы будем выходить и стараться выиграть каждый матч», — сообщил Томаш.

«Авангард» в настоящее время идет на втором месте в Восточной конференции с 79 очками. Возглавляет таблицу магнитогорский «Металлург» с 82 очками.

Ранее капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал Городу55, что команда допустила много ошибок в игре с «Трактором».

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