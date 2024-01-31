Игра с «Барысом» будет особенной: нападающий «Авангарда» Юрчо о настрое перед матчем

Хоккеист добавил, что «Авангарду» нужно не допустить ошибок, которые произошли во время игры с «Трактором». Напомним, 28 января «ястребы» на домашнем льду проиграли гостям из Челябинска со счетом 4:5, хотя изначально вели 3:0.