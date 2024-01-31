До крана или после: что делать, если вы затопили соседей снизу

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
«Там ужас что творится»
Эти истории всегда начинаются примерно одинаково. Вы сидите на работе, делаете свои обычные дела, может быть, даже планируете поездку куда-нибудь во время отпуска и неизбежные, но приятные траты, когда раздается телефонный звонок. Это старшая по дому, с помощью неведомых ухищрений нашедшая ваш телефонный номер, чтобы сказать: «Ты где? Ты соседей снизу затопил, там ужас что творится».
Такой поворот может застать врасплох любого. Как бы ни были мы подготовлены на теоретическом уровне, каким бы Львом Толстым ни чувствовал себя каждый из нас, один звонок такого рода может надолго выбить из колеи. Ну и стать первым звеном в цепи событий, которые сделают нас заметно беднее, чем раньше.
Что делать в таких ситуациях? Попытаемся набросать примерный план действий (и пожелаем для начала, чтобы все это осталось чистой теорией для каждого конкретного читателя).
Дать номер телефона заранее
Начинать следует с того, что нужно было сделать вчера. Вы знакомы со старшей по дому? С этой весьма пожилой, но поразительно энергичной женщиной, которая вникает во все дела и кажется очень надоедливой? Так вот: вчера следовало дать ей ваш номер телефона. Потому что во время ЧП, пока эта бесценная женщина будет наводить справки и «пробивать» вас по каким-нибудь нелегальным базам, ущерб в квартире снизу будет расти — вширь, вглубь, в квадратных метрах и в тысячах рублей из вашего скромного бюджета.
Собственно, соседи снизу тоже должны были знать, кто вы и как вы. Звоните в дверь, представляетесь: «Я ваш сосед, вот моя визитка — мало ли что». Звучит анекдотично, но в ответственный момент нужна возможность «подскочить» на место событий максимально быстро. Если забыли почему, смотрите предыдущий абзац.
Ужас или все-таки нет?
К тому моменту, когда вы приехали, вода в подъезде наверняка уже перекрыта слесарями из управляющей компании. Задача номер 1 — ворваться в квартиру и не оценить масштабы местного бедствия (это потом), а собрать с пола воду, чтобы этажом ниже все остановилось как можно быстрее. Дальше — звонок в диспетчерскую с сообщением, что вы уже дома и что слесари могут прийти к вам. Их задача — оценить обстановку, устранить неполадки и как можно быстрее вернуть воду (соседям вы уже не нравитесь, не стоит испытывать их терпение еще больше).
Вот теперь время спуститься этажом ниже. Можно не сомневаться: ваши соседи, борясь со стихией, успели снять видео. Если все сделано грамотно, закадровый голос на нем сообщает: «Дом такой-то, квартира такая-то. Затапливает из квартиры такой-то, дверь в ней никто не открыл…». Доказательная база в таких случаях необходима, и ее собирают. Ничего личного: ставки слишком высоки, особенно если в квартире недавно был сделан хороший ремонт.
В квартире снизу у вас две задачи. Первая — внимательно осмотреть то, что вам покажут. Подтеки на потолке, подмокшие обои, вздувшийся ламинат, разбухшие ножки шкафа, отсыревшую штукатурку, и т. д., и т. п. Осмотреть, сфотографировать, выслушать. Фото останутся на всякий случай как доказательства — например, того, что потоп не уничтожил квартиру полностью. При этом, правда, мы понимаем, что все последствия наводнения могут проявиться в течение нескольких дней, так что фиксировать конечный итог специалисты советуют примерно через неделю.
Задача №2 — налаживание коммуникаций. Хорошо, если у вас были нормальные отношения с соседями. Но даже если отношений не было никаких (или особенно в этом случае) нужно продемонстрировать сожаления и свою готовность все уладить.
Из управляющей компании придет инженер, который зафиксирует последствия потопа и даст вам подписать соответствующий документ (в нем он сам, вы и ваши соседи будете фигурировать как члены специально сформированной комиссии). Важно будет проследить, чтобы в этом документе были правильно указаны причины аварии и корректно перечислены все последствия, без каких-нибудь приписок.
Кто виноват и что делать
Самое интересное начинается потом. Должен быть определен виновник ЧП. И если водопровод прорвало где-то после крана, ограничивающего подачу воды в квартиру, то виноваты наверняка вы — вне зависимости от того, что конкретно случилось. Если вы несогласны и думаете, что сможете это доказать, — следует заказать экспертизу в сторонней фирме, а потом подать в суд на управляющую компанию.
Если вы все же покорились судьбе, возникают варианты. Ваши соседи могут заказать оценку ущерба в той же управляющей компании, чтобы затребовать от вас возмещение. Они могут заявить, что найдут ремонтников, которые все исправят, когда вы им заплатите. Однако здравый смысл подсказывает, что оба эти варианта невыгодны для вас. Оптимально было бы на месте договориться о денежном возмещении без привлечения кого-то еще (тут хорошие отношения с соседями и пригодятся) либо о том, что вы наймете рабочих для исправления ситуации.
Соседи настаивают на оценке ущерба силами управляющей компании? Они имеют на это право, а вы не обязаны с этой оценкой соглашаться. Вы можете заказать свою оценку и настаивать на ней, в том числе и в суде.
Еще один вариант — когда соседская квартира застрахована. В этом случае страховая компания выплатит соседям компенсацию, а потом примется за вас (такого тоже стоит избежать).
Отдельный интересный вопрос — что делать, если соседей затопил человек, снимающий у вас квартиру. Ответственность лежит на нем в том случае, если в договоре аренды указана обязанность арендатора содержать все коммуникации в порядке. Ну или вы сможете доказать (вплоть до суда), что жилец грубо нарушал правила эксплуатации водопровода. В остальных случаях платит хозяин жилья.