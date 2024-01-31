До крана или после: что делать, если вы затопили соседей снизу

К тому моменту, когда вы приехали, вода в подъезде наверняка уже перекрыта слесарями из управляющей компании. Задача номер 1 — ворваться в квартиру и не оценить масштабы местного бедствия (это потом), а собрать с пола воду, чтобы этажом ниже все остановилось как можно быстрее. Дальше — звонок в диспетчерскую с сообщением, что вы уже дома и что слесари могут прийти к вам. Их задача — оценить обстановку, устранить неполадки и как можно быстрее вернуть воду (соседям вы уже не нравитесь, не стоит испытывать их терпение еще больше).