Были не пристегнуты. Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде пассажиру

Следствие предварительно установило, что летом прошлого года 52-летний мужчина за рулем грузового фургона ехал по улице Иртышская Набережная. Во время движения он захотел перестроиться в левый ряд, однако не заметил рядом проезжающий автомобиль и вернулся на свою полосу. Там он наехал на самосвал.