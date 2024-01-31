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Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде здоровью пассажира

Были не пристегнуты. Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде пассажиру

31 января 2024, 10:04
Фото: 1MI

Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде здоровью пассажира

Соответствующее дело было направлено в Ленинский районный суд.

Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264 УК РФ в суд направил первый заместитель прокурора города.

Следствие предварительно установило, что летом прошлого года 52-летний мужчина за рулем грузового фургона ехал по улице Иртышская Набережная. Во время движения он захотел перестроиться в левый ряд, однако не заметил рядом проезжающий автомобиль и вернулся на свою полосу. Там он наехал на самосвал.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир грузовика получил тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также отмечается, что никто из пассажиров в салоне фургона не был пристегнут.

Водитель признал вину в произошедшем, теперь дело направилось в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет заключения.

Фото: Прокуратура Омской области
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