Были не пристегнуты. Омская прокуратура обвинила водителя в тяжком вреде пассажиру

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Обвинительное заключение по ч. 1 ст. 264 УК РФ в суд направил первый заместитель прокурора города.
Следствие предварительно установило, что летом прошлого года 52-летний мужчина за рулем грузового фургона ехал по улице Иртышская Набережная. Во время движения он захотел перестроиться в левый ряд, однако не заметил рядом проезжающий автомобиль и вернулся на свою полосу. Там он наехал на самосвал.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир грузовика получил тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Также отмечается, что никто из пассажиров в салоне фургона не был пристегнут.
Водитель признал вину в произошедшем, теперь дело направилось в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет заключения.