17 тонн миндаля, беспилотники, бинокли. Омская таможня подвела итоги за прошедший год

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В 2023 году мобильные группы Омской таможни проверили больше 48,5 тыс транспортных средств. Было выявлено 402 нарушения. В том числе незаконный ввоз на территорию России 17,2 тонны миндаля из США.
«В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, незаявленные в товаросопроводительных документах, а именно — дроны беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы», — рассказали в ведомстве.
Все товары были переданы на нужды военных и МЧС. На общую сумму больше десяти млн рублей.
Всего Омская таможня перечислила в бюджет РФ 280 млн рублей.