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Омские таможенники задержали на границе 17 тонн миндаля из США

17 тонн миндаля, беспилотники, бинокли. Омская таможня подвела итоги за прошедший год

31 января 2024, 02:23
Фото: 1MI

Омские таможенники задержали на границе 17 тонн миндаля из США

По информации от пресс-службы таможни Омска, в прошлом году возбудили 36 уголовных дел и 1394 дела об административных правонарушениях.

В 2023 году мобильные группы Омской таможни проверили больше 48,5 тыс транспортных средств. Было выявлено 402 нарушения. В том числе незаконный ввоз на территорию России 17,2 тонны миндаля из США.

«В ходе таможенного контроля были обнаружены и изъяты товары, незаявленные в товаросопроводительных документах, а именно — дроны беспилотники, промышленные бороскопы, бинокли, металлоискатели, металлодетекторы», — рассказали в ведомстве.

Все товары были переданы на нужды военных и МЧС. На общую сумму больше десяти млн рублей.

Всего Омская таможня перечислила в бюджет РФ 280 млн рублей.

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#Общество#Омск#Нарушения#Анастасия Чернобаева#Омская таможня#Прошлый год#2023 год#Незаконный ввоз
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