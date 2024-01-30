В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить

Всего в Заксобрании 44 депутата. Таким образом, ежемесячно на оплату труда их помощников будет тратиться более 4,2 млн, за год — более 50 млн. Согласно закону, каждый народный избранник может иметь до 8 помощников, но по срочному трудовому договору работать могут не более 5 сотрудников.