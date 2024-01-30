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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

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В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить

30 января 2024, 08:59
Фото: 1MI
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Помощникам депутатов в Заксобрании Омской области увеличили зарплату

Индексация произошла из-за увеличения МРОТ.

В Заксобрании Омской области месячный фонд оплаты труда помощников депутата увеличили до 96 210 рублей. Постановление 25 января подписал спикер регионального парламента Александр Артемов.

Всего в Заксобрании 44 депутата. Таким образом, ежемесячно на оплату труда их помощников будет тратиться более 4,2 млн, за год — более 50 млн. Согласно закону, каждый народный избранник может иметь до 8 помощников, но по срочному трудовому договору работать могут не более 5 сотрудников.

До текущего повышения фонд оплаты труда помощников составлял около 70 тысяч рублей на одного депутата. В Заксобрании Городу55 рассказали, с чем связано увеличение зарплатного фонда.

«С 1 января 2024 года увеличился минимальный размер оплаты труда, он составляет 19 тысяч 242 рубля. В связи с этим с 1 января 2024 года устанавливается новый размер месячного фонда оплаты труда помощников депутата Законодательного Собрания, которые работают по трудовому договору. Тем самым будут соблюдены трудовые права помощников депутата», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд рублей.

В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
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#Общество#Омск#Зарплата#Закон#Александр Артемов#Заксобрание#Евгений Игишев
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