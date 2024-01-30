В омском Заксобрании подняли зарплату помощникам депутатов. Сколько им будут платить

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Заксобрании Омской области месячный фонд оплаты труда помощников депутата увеличили до 96 210 рублей. Постановление 25 января подписал спикер регионального парламента Александр Артемов.
Всего в Заксобрании 44 депутата. Таким образом, ежемесячно на оплату труда их помощников будет тратиться более 4,2 млн, за год — более 50 млн. Согласно закону, каждый народный избранник может иметь до 8 помощников, но по срочному трудовому договору работать могут не более 5 сотрудников.
До текущего повышения фонд оплаты труда помощников составлял около 70 тысяч рублей на одного депутата. В Заксобрании Городу55 рассказали, с чем связано увеличение зарплатного фонда.
«С 1 января 2024 года увеличился минимальный размер оплаты труда, он составляет 19 тысяч 242 рубля. В связи с этим с 1 января 2024 года устанавливается новый размер месячного фонда оплаты труда помощников депутата Законодательного Собрания, которые работают по трудовому договору. Тем самым будут соблюдены трудовые права помощников депутата», — сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд рублей.